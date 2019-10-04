Токаев поздравил Меркель с Днем объединения Германии

Нур-Султан. 3 октября. Kazakhstan Today - Глава государства Касым-Жомарт Токаев направил поздравления канцлеру ФРГ Ангеле Меркель по случаю Дня объединения Германии, сообщила пресс-служба Акорды, передает Kazakhstan Today.

В телеграмме сказано, что разрушение Берлинской стены 30 лет назад не только объединило одно государство, но и открыло дорогу к воссоединению тысяч семей.

"Бесспорно, это событие изменило европейскую и всю мировую историю. За эти годы Германия стала примером для всего мира в политическом, экономическом и социальном развитии", – написал президент Казахстана.

В телеграмме особо отмечается, что казахстанско-германские отношения построены на основе дружбы и взаимной поддержки.

Президент Казахстана выразил уверенность в дальнейшем укреплении многопланового сотрудничества между странами на благо двух народов.

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