Кокшетау. 10 октября. Kazakhstan Today - Вопросы модернизации уличного освещения обсудили в акимате Акмолинской области, передает Kazakhstan Today.

Под председательством акима региона Ермека Маржикпаева прошло совещание с участием акимов города Кокшетау, Зерендинского и Бурабайского районов, руководителей управлений энергетики и ЖКХ, экономики и бюджетного планирования, представителей регионального центра ГЧП по Акмолинской области и местного производителя светодиодной продукции ТОО "Атбасар Технопарк", сообщила пресс-служба главы региона.

Руководитель управления энергетики и ЖКХ Иван Юрченко предложил в рамках государственно-частного партнерства рассмотреть вопрос по замене имеющихся обычных светильников ДРЛ на современные энергосберегающие ЛЭД-светильники отечественного производителя.

В частности, по городу Кокшетау требуют замены 4 тысячи светильников ДРЛ, по Бурабайскому и Зерендинскому районам более 800.

В рамках ГЧП ТОО "Атбасар Технопарк" берет на себя обязательства по замене светильников и их гарантийное обслуживание, при этом экономия бюджетных средств только по городу Кокшетау составит порядка 23 млн тенге.

Аким области дал поручение детально проработать данный вопрос и рассмотреть возможность реализации пилотного проекта в указанных населенных пунктах.

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