Елбасы высказался по поводу слухов о "захвате" Китаем казахстанских земель

Нур-Султан. 12 октября. Kazakhstan Today - Первый Президент РК - Елбасы Нурсултан Назарбаев в интервью Агентству " Хабар " высказался по поводу слухов о "захвате" Китаем казахстанских земель, передает Kazakhstan Today.

Нам нужна преемственность и эволюция, постепенное развитие, а не "давайте то сделаем, это сделаем". Это не работает в объеме государства. Поэтому я уже говорил, у нас есть стратегические планы развития Казахстана до 2050 года. Дальнейшие программы берутся оттуда. Вот мы говорили сделать "100 шагов", индустриальная программа, инфраструктурная программа. То есть это надо продолжать, это раз. Второе - нефть и газ, металл, полезные ископаемые - это биржевые товары, они имеют плохое обыкновение менять цену, сегодня так, завтра так. Нефть в этом году была уже выше 70, теперь стала меньше 60", - отметил Елбасы.

По его словам, это все большие потери для бюджета и нужно заботиться о создании альтернативной экономики.

"Мы уже создаем - 1000 предприятий мы создали сейчас. Тысячи предприятий создали, там работают 400 тысяч человек. Я вот читаю, слышу сейчас, что вот Китай нас якобы захватывает. Где? Кого захватил? Что землю казахстанскую погрузят в вагоны и куда-то увезут? У меня есть договоренность с руководством Китая, когда мы строим совместное казахстанско-китайское предприятие и правительство подписывает, сколько специалистов приедет сюда - по окончании строительства все уходят. В свое время, когда был Ху Цзинтао, он сказал: "Если не уходят - скажите, мы всех заберем назад", - пояснил Назарбаев.

Поэтому не надо фантомные страхи заводить – перенос предприятия. Мы выбираем самые передовые предприятия, которые нужны Казахстану. Какие выпускать изделия, вот их строим и уходим. А кто нам такие инвестиции даст сегодня? Они только у Китая есть, такие деньги. Все хотят пользоваться этим. К нам доброе отношение. У меня со всеми руководителями Китая всегда были самые лучшие отношения. Сегодня председатель Си Цзиньпин это подтверждает полностью. Наоборот мы должны этим пользоваться, но быть умными. Мы поддержали Шелковый путь, потому что этот Шелковый путь нам очень выгоден. Сейчас от Тихого океана через Китай, Казахстан, Каспийское море, Кавказ в Европу везем грузы. Казахстан на этих контейнерах зарабатывает. Уже есть миллион контейнеров, а скоро их будет два миллиона. И мы ежегодно будем просто так зарабатывать 5 млрд долларов на этом транзите. Россия и Китай - богом данные соседи, куда ты от них денешься? А раз так, то мы должны строить добрые отношения", - отметил Елбасы.

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