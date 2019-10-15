Назарбаев выразил соболезнование императору Японии в связи последствиями тайфуна

Нур-Султан. 14 октября. Kazakhstan Today - Елбасы Нурсултан Назарбаев направил телеграмму соболезнования императору Японии Нарухито, передает Kazakhstan Today.
Первый Президент РК с глубокой скорбью воспринял известия о многочисленных жертвах и пострадавших в результате тайфуна и ливневых дождей в Японии.
Разделяя горечь утраты, выражаю соболезнование Вам, а также тем, кто потерял своих близких и пострадал от стихии. Желаю пострадавшим скорейшего выздоровления и возвращения к своим семьям", - говорится в телеграмме, пишет Elbasy.kz.
По данным СМИ, тайфун Хагибис унес жизни 40 человек, еще 16 пропали без вести.
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