Досудебное расследование ведется в отношении двух граждан Китая, незаконно пересекших границу Казахстана

Алматы. 15 октября. Kazakhstan Today - Пограничная служба КНБ РК проводит досудебное расследование в отношении двух граждан Китая, незаконно пересекших границу Казахстана, передает Kazakhstan Today.

10 октября Пограничной службой КНБ начато досудебное расследование по части 1 статьи 392 Уголовного кодекса РК (Умышленное незаконное пересечение государственной границы Республики Казахстан) в отношении граждан Китая Мурагера Алімулы и Кастера Мусакана. 14 октября они были приглашены в Региональное управление "Шыгыс" Погранслужбы в Алматы для выяснения обстоятельств перехода границы. В процессуальном порядке не задерживались, мера пресечения им не избиралась. Алімулы и Мусакан добровольно остались в расположении РУ "Шыгыс", где им были предоставлены питание и ночлег", - сообщила пресс-служба Пограничной службы Комитета национальной безопасности РК.

Предварительно оба мужчины сообщили, что нелегально перешли границу Казахстана с Китаем 1 октября.

В связи с этим 15 октября планируется их доставка в город Зайсан Восточно-Казахстанской области для выяснения обстоятельств пересечения границы, а также проведения процессуальных и иных следственных действий на месте предполагаемого совершения правонарушения", - отметили в ведомстве.

Также установлено, что 21 июня 2006 года Мусакан уже нарушал казахстанско-китайскую границу с целью уклонения от уголовной ответственности за конокрадство. Тогда же после разбирательства он был выдворен в КНР.

В Пограничной службе подчеркнули, что досудебное расследование в отношении граждан КНР Алімулы и Мусакана ведется при полном соблюдении их прав, а также в строгом соответствии с международными обязательствами и действующим законодательством Республики Казахстан.

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