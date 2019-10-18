Генпрокуратура проводит проверку по факту попытки суицида сотрудника колонии в Восточном Казахстане

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Нур-Султан. 17 октября 2019. Kazakhstan Today - Генеральная прокуратура проводит проверку по факту попытки суицида сотрудника колонии в Восточно-Казахстанской области, передает Kazakhstan Today.

В СМИ и социальных сетях распространяется видеообращение Амантаевой А. - супруги сотрудника колонии ОВ-156/22 департамента уголовно-исполнительной системы по Восточно-Казахстанской области Амантаева Т. - о совершении её мужем попытки суицида в результате оказания психологического давления со стороны специального прокурора Таштенова А.Е., расследующего уголовное дело по факту суицида осужденного Кондратенко А. Факт попытки суицида Амантаева Т. зарегистрирован в ЕРДР, и в целях исключения заинтересованности проведение досудебного расследования поручено органам внутренних дел", - сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

В ведомстве добавили, что "в настоящее время департаментом внутренних расследований Генеральной прокуратуры проводится служебная проверка".

О результатах расследования в пресс-службе пообещали сообщить дополнительно.

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