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Генпрокуратура проводит проверку по факту попытки суицида сотрудника колонии в Восточном Казахстане

17.10.2019, 14:04 9667
Генпрокуратура проводит проверку по факту попытки суицида сотрудника колонии в Восточном Казахстане
Фото: inbusiness.kz
Нур-Султан. 17 октября 2019. Kazakhstan Today - Генеральная прокуратура проводит проверку по факту попытки суицида сотрудника колонии в Восточно-Казахстанской области, передает Kazakhstan Today.
 

В СМИ и социальных сетях распространяется видеообращение Амантаевой А. - супруги сотрудника колонии ОВ-156/22 департамента уголовно-исполнительной системы по Восточно-Казахстанской области Амантаева Т. - о совершении её мужем попытки суицида в результате оказания психологического давления со стороны специального прокурора Таштенова А.Е., расследующего уголовное дело по факту суицида осужденного Кондратенко А. Факт попытки суицида Амантаева Т. зарегистрирован в ЕРДР, и в целях исключения заинтересованности проведение досудебного расследования поручено органам внутренних дел", - сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

 
В ведомстве добавили, что "в настоящее время департаментом внутренних расследований Генеральной прокуратуры проводится служебная проверка".
 
О результатах расследования в пресс-службе пообещали сообщить дополнительно.
 

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