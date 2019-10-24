Назарбаева на встрече с Матвиенко отметила отсутствие паритета в вопросах пребывания граждан на территории Казахстана и России

Нур-Султан. 23 октября. Kazakhstan Today - Председатель сената парламента Республики Казахстан Дарига Назарбаева в ходе встречи с председателем Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации Валентиной Матвиенко высказала предложение рассмотреть вопрос о повышении статуса пунктов пропуска на границе между Казахстаном и Россией, передает Kazakhstan Today.

В ходе беседы Дарига Назарбаева особо остановилась на проблематике приграничного сотрудничества и высказала предложение рассмотреть вопрос о повышении статуса пунктов пропуска на границе между Казахстаном и Россией.

"Надо максимально упростить процедуры перехода границы в интересах людей, особенно проживающих в приграничных зонах. Это позитивно повлияет на развитие социально-экономического и культурного обмена, даст толчок росту малого и среднего бизнеса в регионе, ускорению интеграционных процессов", - сказала она.

Руководитель верхней палаты обратила внимание российской стороны на отсутствие паритета в вопросах условий передвижения и пребывания граждан двух стран на территории Казахстана и России.

Экологическая проблематика, эффективное регулирование водопользования и использования ресурсов трансграничных рек также стала предметом обсуждения руководителей верхних палат парламентов Казахстана и России.

Проблемы трансграничной реки Урал неоднократно рассматривались на различных уровнях, но дело так и не сдвинулось с мертвой точки. Создание совместной комиссии, которое бы финансировалось из бюджета наших стран, куда бы вошли представители государственных органов, крупные пользователи, неправительственные организации, а также научно-исследовательские институты, которые занимаются исследованием проблем водосбережения и трансграничных рек, принесло бы огромную пользу. Буду признательна за поддержку Совета Федерации в этом вопросе", - сказала Дарига Назарбаева.

Со своей стороны, Валентина Матвиенко подчеркнула, что российско-казахстанские дружеские и союзнические отношения являются важными для развития двух государств.

На таких встречах мы поднимаем вопросы, которые требуют парламентского контроля, и обеспечения исполнения договоренностей, достигаемых на высшем уровне в интересах граждан России и Казахстана", - сказала Валентина Матвиенко.

Стороны обсудили широкий круг вопросов двустороннего сотрудничества, в том числе по линии парламентов двух стран.

Председатель Совета Федерации особо отметила важность развития межпарламентских контактов Казахстана и России, которые играют важную роль в укреплении экономической и культурной составляющих двусторонних отношений, расширении межрегиональных связей.

Валентина Матвиенко предложила начать совместную работу по подготовке Всемирной конференции по межрелигиозному и межэтническому диалогу, проведение которой намечено на 2022 год в России, а также пригласила Даригу Назарбаеву стать в 2021 году сопредседателем третьего Евразийского женского форума.

Во время встречи состоялась церемония вручения спикеру Совета Федерации Федерального Собрания РФ Валентине Матвиенко ордена "Достык" (Дружба) I степени. Указ о награждении подписан президентом РК Касым-Жомартом Токаевым за вклад в укрепление и развитие двусторонних отношений между Республикой Казахстан и Российской Федерацией, сообщили в пресс-службе сената парламента РК.

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