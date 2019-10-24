Система Orphus

Правозащитница предложила президенту декриминализировать статью о клевете

23.10.2019, 19:48 6157
Нур-Султан. 23 октября. Kazakhstan Today - Глава государства Касым-Жомарт Токаев провел встречи с членами Национального совета общественного доверия известным правозащитником - адвокатом Айман Умаровой, политологом Данияром Ашимбаевым и общественным деятелем Ауытом Мукибеком, передает Kazakhstan Today со ссылкой на пресс-службу Акорды.
 
На встрече с Айман Умаровой были обсуждены вопросы защиты прав граждан и совершенствования законодательства в этой сфере. В частности, Умарова подняла вопросы по декриминализации статьи 130 (Клевета. - Прим. агентства) и внесения изменений в статью 174 (Возбуждение социальной, национальной, родовой, расовой, сословной или религиозной розни. - Прим. агентства) Уголовного кодекса Республики Казахстан.
 
Президент, отметив важность предложений А. Умаровой, подчеркнул необходимость использования опыта зарубежных стран по внедрению норм антидискриминационного законодательства.
 
Во время беседы с Данияром Ашимбаевым были рассмотрены предложения по усилению мониторинга реализации государственных программ и деятельности Единого накопительного пенсионного фонда путем активного вовлечения экспертного сообщества и общественности.
 
В ходе встречи с общественным деятелем Ауытом Мукибеком поднимались вопросы миграции и совершенствования миграционного законодательства. Собеседник поддержал инициативу главы государства об отказе от слова "оралман" в пользу "кандастар", сообщили в пресс-службе.
 

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

Комментарии

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая