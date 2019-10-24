Правозащитница предложила президенту декриминализировать статью о клевете

Нур-Султан. 23 октября. Kazakhstan Today - Глава государства Касым-Жомарт Токаев провел встречи с членами Национального совета общественного доверия известным правозащитником - адвокатом Айман Умаровой, политологом Данияром Ашимбаевым и общественным деятелем Ауытом Мукибеком, передает Kazakhstan Today со ссылкой на пресс-службу Акорды.

На встрече с Айман Умаровой были обсуждены вопросы защиты прав граждан и совершенствования законодательства в этой сфере. В частности, Умарова подняла вопросы по декриминализации статьи 130 (Клевета. - Прим. агентства) и внесения изменений в статью 174 (Возбуждение социальной, национальной, родовой, расовой, сословной или религиозной розни. - Прим. агентства) Уголовного кодекса Республики Казахстан.

Президент, отметив важность предложений А. Умаровой, подчеркнул необходимость использования опыта зарубежных стран по внедрению норм антидискриминационного законодательства.

Во время беседы с Данияром Ашимбаевым были рассмотрены предложения по усилению мониторинга реализации государственных программ и деятельности Единого накопительного пенсионного фонда путем активного вовлечения экспертного сообщества и общественности.

В ходе встречи с общественным деятелем Ауытом Мукибеком поднимались вопросы миграции и совершенствования миграционного законодательства. Собеседник поддержал инициативу главы государства об отказе от слова "оралман" в пользу "кандастар", сообщили в пресс-службе.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства