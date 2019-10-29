В Талдыкоргане обсудили новшества в сфере госзакупок

Талдыкорган. 28 октября. Kazakhstan Today - В Талдыкоргане состоялось совещание, посвященное вопросу внесения изменений в законодательство о государственных закупках. В ходе встречи департамент внутреннего государственного аудита по Алматинской области вместе с заказчиками и организаторами государственных закупок, с участием департамента казначейства, также сообщили об усилении работ в сфере контроля бюджетных средств и озвучили итоги за 9 месяцев 2019 года, передает корреспондент агентства.

Как сообщает департамент, за отчетный период проведено 247 аудиторских мероприятий, по итогам которого выявлены нарушения на общую сумму 29,9 млрд тенге. Из них восстановлено 6,4 млрд тенге и возмещено в бюджет 8,2 млрд тенге.

По результатам аудиторских мероприятий к дисциплинарной ответственности привлечены 197 должностных лиц, и еще 425 лиц на сумму 32,6 млн тенге, которая полностью взыскана в доход бюджета, привлечены к административной ответственности.

Департаментом подвергнуто камеральному контролю более 147 000 лотов на общую сумму 997,5 млрд тенге, по итогам которого в адрес организаторов и заказчиков направлено 4965 уведомлений на общую сумму 88,2 млрд тенге. На данный момент все направленные уведомления надлежащим образом исполнены. Нарушения законодательства о государственных закупках на сумму 88,2 млрд тенге департаментом пресечены своевременно", - прокомментировал исполняющий обязанности руководителя департамента А. Мусабек.

Также было отмечено, что на сегодняшний день Министерство финансов РК ведет разработку проекта закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты по вопросам государственных закупок" для улучшения системы закупок государственных и квазигосударственных секторов.

В частности, законопроектом предлагается предусмотреть нормы: по централизации государственных закупок; по установлению административной ответственности; по внедрению рамочных соглашений; по внедрению электронного магазина; по электронному депозитарию; по ограничениям, связанным с участием в государственных закупках; по применению демпинга в государственных закупках; по ускорению процедур государственных закупок; по повышению пороговых значений закупок способом запроса ценовых предложений; по установлению платности жалоб.

Полагаю, что данные мероприятия по совершенствованию института государственных закупок упростят многие бизнес-процессы для заказчиков и повысят доверие бизнеса к госсектору", - заключил А. Мусабек.

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