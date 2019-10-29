В Талдыкоргане обсудили новшества в сфере госзакупок

Как сообщает департамент, за отчетный период проведено 247 аудиторских мероприятий, по итогам которого выявлены нарушения на общую сумму 29,9 млрд тенге. Из них восстановлено 6,4 млрд тенге и возмещено в бюджет 8,2 млрд тенге.
По результатам аудиторских мероприятий к дисциплинарной ответственности привлечены 197 должностных лиц, и еще 425 лиц на сумму 32,6 млн тенге, которая полностью взыскана в доход бюджета, привлечены к административной ответственности.
Департаментом подвергнуто камеральному контролю более 147 000 лотов на общую сумму 997,5 млрд тенге, по итогам которого в адрес организаторов и заказчиков направлено 4965 уведомлений на общую сумму 88,2 млрд тенге. На данный момент все направленные уведомления надлежащим образом исполнены. Нарушения законодательства о государственных закупках на сумму 88,2 млрд тенге департаментом пресечены своевременно", - прокомментировал исполняющий обязанности руководителя департамента А. Мусабек.
Также было отмечено, что на сегодняшний день Министерство финансов РК ведет разработку проекта закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты по вопросам государственных закупок" для улучшения системы закупок государственных и квазигосударственных секторов.
В частности, законопроектом предлагается предусмотреть нормы: по централизации государственных закупок; по установлению административной ответственности; по внедрению рамочных соглашений; по внедрению электронного магазина; по электронному депозитарию; по ограничениям, связанным с участием в государственных закупках; по применению демпинга в государственных закупках; по ускорению процедур государственных закупок; по повышению пороговых значений закупок способом запроса ценовых предложений; по установлению платности жалоб.
Полагаю, что данные мероприятия по совершенствованию института государственных закупок упростят многие бизнес-процессы для заказчиков и повысят доверие бизнеса к госсектору", - заключил А. Мусабек.
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