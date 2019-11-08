Алматы. 7 ноября. Kazakhstan Today - Департамент государственных доходов Алматы возглавил Агжигит Бекбердиев, передает Kazakhstan Today.

Приказом первого заместителя премьер-министра - министра финансов РК от 22 октября 2019 года, руководителем департамента государственных доходов по городу Алматы Комитета государственных доходов Минфина назначен Бекбердиев Агжигит Лесович", - сообщает ДГД.

Бекбердиев 1965 года рождения, образование высшее. Трудовую деятельность в налоговых органах начал в 1989 году. В различные годы руководил деятельностью районных налоговых органов Алматы и департамента области.

С 2014 года занимал должность руководителя управления государственных доходов по Алмалинскому району города Алматы.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства