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Департамент государственных доходов Алматы возглавил Агжигит Бекбердиев

07.11.2019, 12:48 12205
Алматы. 7 ноября. Kazakhstan Today - Департамент государственных доходов Алматы возглавил Агжигит Бекбердиев, передает Kazakhstan Today.
 

Приказом первого заместителя премьер-министра - министра финансов РК от 22 октября 2019 года, руководителем департамента государственных доходов по городу Алматы Комитета государственных доходов Минфина назначен Бекбердиев Агжигит Лесович", - сообщает ДГД.

 
Бекбердиев 1965 года рождения, образование высшее. Трудовую деятельность в налоговых органах начал в 1989 году. В различные годы руководил деятельностью районных налоговых органов Алматы и департамента области.
 
С 2014 года занимал должность руководителя управления государственных доходов по Алмалинскому району города Алматы.
 

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