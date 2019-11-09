В Казахстане установят единые размеры выплат ветеранам к 75-летию Победы

Нур-Султан. 8 ноября. Kazakhstan Today - Под председательством заместителя премьер-министра РК Бердибека Сапарбаева состоялось заседание Межведомственной комиссии по организации подготовки и проведения в Республике Казахстан 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, передает Kazakhstan Today.

Первый заместитель министра обороны - начальник Генерального штаба Вооруженных сил Мурат Бектанов представил информацию о проекте Плана соответствующих мероприятий. В частности, в юбилейный год Победы запланировано: проведение военного парада, поисковых работ по выявлению неучтенных захоронений и непогребенных останков воинов-казахстанцев, погибших в годы Великой Отечественной войны; участие ветеранов в мероприятиях, проводимых на территории стран СНГ; оказание социальной помощи ветеранам; вручение юбилейных медалей; организация культурно-массовых мероприятий.

Всего проектом Плана предусмотрена реализация 67 мероприятий.

Бердибек Сапарбаев отметил необходимость организации в каждой области работы региональных комиссий по подготовке к празднованию юбилея Победы.

Кроме того, вице-премьер поручил Министерству труда и соцзащиты населения проработать с акиматами и Центральным советом РОО "Организация ветеранов РК" вопрос установления одинаковых сумм единовременных выплат ветеранам и инвалидам Великой Отечественной войны к 75-летию Победы.

"Чествование ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников тыла, казахстанцев, выполнивших историческую миссию и внесших вклад Победу над фашизмом, является задачей общегосударственного масштаба. Наши усилия необходимо направить на обеспечение их всесторонней поддержкой. Ни один ветеран не должен остаться без внимания и заботы", - отметил Б. Сапарбаев.

Подводя итоги совещания, вице-премьер подчеркнул, что все мероприятия юбилея Победы должны быть направлены на обеспечение общественно-политической стабильности в стране, консолидации общества вокруг политики Первого Президента РК – Елбасы и главы государства, укрепления чувства патриотизма у молодого поколения.

В заседании МВК также приняли участие представители министерств обороны, внутренних дел, финансов, труда и социальной защиты населения, Центрального совета РОО "Организация ветеранов РК" и других заинтересованных госорганов, а также заместители акимов областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента.

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