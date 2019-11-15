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Токаев прибыл с рабочей поездкой в Кокшетау

14.11.2019, 11:13 13663
Токаев прибыл с рабочей поездкой в Кокшетау
Фото со страницы Берика Уали в Facebook
Кокшетау. 14 ноября. Kazakhstan Today - Глава государства Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочей поездкой в город Кокшетау, передает Kazakhstan Today.
 

В ходе поездки президент встретится с активом региона и проведет совещание по развитию Акмолинской области. Программа поездки также включает посещение нескольких производственных объектов", - сообщил пресс-секретарь президента РК Берик Уали в Facebook.

 
Напомним, ранее глава государства совершил поездку в Омск, где принял участие в Форуме межрегионального сотрудничества Казахстана и России.
 

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