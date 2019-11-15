Нур-Султан. 14 ноября. Kazakhstan Today - Минсельхоз выступил с заявлением в связи с вступлением в силу техрегламента ЕАЭС о безопасности молочной продукции, передает Kazakhstan Today.

Управление по связям с общественностью МСХ РК прокомментировало сообщения в ряде казахстанских СМИ касательно вступления в силу с 1 января 2020 года Технического регламента ТС (ЕАЭС) "О безопасности молока и молочной продукции" (ТР ТС 033/2013) и возможных последствиях для молочной отрасли Казахстана", - говорится в заявлении.

Указанный техрегламент был принят 6 лет назад, в 2013 году, решением Совета Евразийской экономической комиссии №67. Он направлен на значительное повышение безопасности и качества молока и молочной продукции, выпускаемых на территории ЕАЭС в пищевых целях.

В частности, согласно новым требованиям, с 1 января 2020 года для сырого молока, сырого обезжиренного молока, сырых сливок, используемых для производства молочных продуктов, вводятся новые максимальные показатели содержания КМАФАнМ (количества мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов) и соматических клеток. Это позволит с особой тщательностью контролировать показатели чистоты, кислотности, плотности, бактериальной обсемененности, жирности и так далее.

В ведомстве отметили, что с момента подготовки и принятия проекта техрегламента "О безопасности молока и молочной продукции" казахстанской стороной были подготовлены и реализуются меры по переформатированию и модернизации молочной отрасли страны, чтобы она могла адаптироваться к новым условиям.

Более того, для поддержки отечественных производителей молока-сырья и заготовительных организаций Казахстаном дважды откладывался срок введения новых требований, сначала на 1 июля 2017 года, затем - специальным решением для РК - до 1 января 2020 года. Отсрочка была вызвана некоторыми объективными факторами.

В первую очередь это неразвитость сырьевой базы - более 70% молока, идущего в переработку, производится в личных подсобных хозяйствах казахстанцев. Часто такое сырье имеет низкое качество, поскольку в личных подворьях не всегда вовремя и качественно проводят санитарно-ветеринарные мероприятия (вакцинация, правильное сбалансированное кормление, улучшение генетического потенциала и другое)", - отметили в Минсельхозе.

Для решения этого вопроса и увеличения объемов качественного сырья Министерство сельского хозяйства РК делает акцент на создание молочно-товарных ферм. А именно, в рамках отраслевой программы по развитию молочного животноводства будет увеличено количество организованных хозяйств. Также предусмотрено максимальное обеспечение МТФ сочными кормами и сенажом при помощи строительства оросительных систем на 120 тыс. гектарах земель.

За 5 лет будет построено 244 семейных и 95 промышленных молочно-товарных ферм. На сегодня уже создано 10 семейных МТФ общей мощностью 989 голов (в Акмолинской, Актюбинской, Алматинской, Жамбылской, Северо-Казахстанской и Туркестанской областях), а также две промышленных МТФ в Павлодарской и Северо-Казахстанской областях.

Еще в 2019 году созданы 12 молокоприемных пунктов, просубсидированы 19 заготовительных организаций на 328,5 млн тенге.

В рамках адаптационных мер в отраслевой программе по развитию молочного животноводства предусмотрены развитие якорных кооперации в молочной отрасли, расширение мер господдержки по техническому оснащению и переоснащению МТФ, кооперативов, молокоприемных пунктов и заготовительных организаций, субсидирование затрат на строительство молочно-товарных и семейных ферм, а также создание учебных ферм для повышения знаний в области молочного животноводства и другое.

Вместе с тем параллельно реализуется дорожная карта по приведению продукции молочной отрасли Казахстана в соответствие с требованиями безопасности ЕАЭС. Она разработана ОЮЛ "Молочный союз Казахстана" в сотрудничестве с Продовольственной и сельскохозяйственной организацией объединенных наций (FAO) и Евразийским банком реконструкции и развития.

Дорожной картой предусмотрено совершенствование лабораторной базы и практик контроля входного сырья, а также подготовка поставщиков молочного сырья к переходу на требования техрегламентов ЕАЭС. Данная работа уже ведется и есть определенные результаты.

В декабре текущего года между Министерством сельского хозяйства РК и Федеральным Министерством продовольствия и сельского хозяйства ФРГ планируется подписание основного Совместного заявления по реализации проекта по молоку, а также подписание двух совместных заявлений по проекту "Германо-казахстанский аграрно-политический диалог". Важной составляющей этих мер станет совместная работа по подготовке высококвалифицированных кадров в области молочного скотоводства.

В Минсельхозе также проинформировали, что по инициативе МСХ РК на площадке ЕАЭС и Совета по агропромышленной политике на уровне министров сельского хозяйства будет обсужден вопрос продления на более длительный период (до 5 лет) для Республики Казахстан переходного периода по требованиям к микробиологическим показателям к молоку-сырью.

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