Кокшетау. 15 ноября. Kazakhstan Today - Аким Акмолинской области совершил поездку по Кокшетау и пообщался с горожанами, передает Kazakhstan Today.

Сегодня аким Акмолинской области Ермек Маржикпаев во время рабочей поездки по Кокшетау встретился с жителями частного сектора, проживающими по Красноярской трассе. В октябре во время Дня открытых дверей в формате "Открытый акимат" руководитель региона лично принял группу граждан, которая пожаловалась на качество дорог, уличное освещение, автобусные сообщения и другие проблемные вопросы в указанном округе, сообщила пресс-служба главы региона.

Руководитель области поручил акиму города Амангельды Смаилову в течение трех лет в рамках предусмотренных денежных средств для ремонта улично-дорожной сети областного центра привести в соответствие дороги с устройством ливневых стоков.

Здесь же аким области посетил строительную площадку учебно-воспитательного комплекса. Начатая в 2016 году стройка была приостановлена из-за необходимости доработки проекта, демонтажа фундамента. Как заверил подрядчик, объект будет сдан в эксплуатацию к 1 сентября 2020 года. На сегодня перекрыт второй этаж. Выполнены входные группы, каменщики начали кладку третьего этажа.

Маржикпаев потребовал от подрядчика неукоснительного соблюдения сроков, безусловно, не в ущерб качеству. Ввод объекта в запланированные сроки позволит решить проблему дефицита ученических и дошкольных мест.

Также был поднят вопрос о придании округу статуса микрорайона.

Мы рады, что получили прямые ответы", - сказал в ходе беседы аксакал Сарсенбай Сердалин.

В этот же день руководитель региона побывал в областной специализированной детско-юношеской школе олимпийского резерва №3 имени Кажымукана, где ознакомился с условиями, в которых занимаются юные спортсмены. Как оказалось, школе требуется ремонт кровли, а также уличная многофункциональная спортплощадка.

Будем помогать, но и результаты тоже должны быть", - подчеркнул аким области.

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