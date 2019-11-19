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Олжас Смагулов назначен замруководителя канцелярии премьер-министра

18.11.2019, 17:28 10369
Олжас Смагулов назначен замруководителя канцелярии премьер-министра
Нур-Султан. 18 ноября. Kazakhstan Today - Распоряжением премьер-министра РК Смагулов Олжас Мухтарович назначен заместителем руководителя канцелярии премьер-министра, передает Kazakhstan Today.
 
Олжас Смагулов окончил Американский интерконтинентальный университет, Калифорнийский государственный политехнический университет, Западно-Казахстанский аграрно-технический университет имени Ж. Хана, Лондонскую школу экономики и политических наук, сообщается на сайте премьер-министра.
 
В разное время работал главным специалистом аппарата акима Атырауской области, заместителем руководителя управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития Атырауской области, главным экспертом социально-экономического отдела канцелярии премьер-министра РК, заместителем руководителя аппарата акима Актюбинской области, руководителем управления экономики и бюджетного планирования Актюбинской области.
 
С июля 2018 года занимал должность заместителя акима Актюбинской области.
 

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