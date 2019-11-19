Токаев планирует официальный визит в ФРГ

Нур-Султан. 18 ноября. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Касым-Жомарт посетит с официальным визитом ФРГ. Об этом сегодня на брифинге Министерства иностранных дел РК сообщил официальный представитель ведомства Айбек Смадияров, передает Kazakhstan Today.

По информации Смадиярова, 19 ноября в Нур-Султане состоится встреча заместителя министра иностранных дел Казахстана Романа Василенко с уполномоченным Федерального министерства иностранных дел Германии по вопросам сотрудничества со странами Восточной Европы, Южного Кавказа и Центральной Азии Михаелем Зибертом.

Повестка дня переговоров включает предстоящий официальный визит главы государства в ФРГ, практическую реализацию Стратегии ЕС по Центральной Азии, а также взаимодействие двух стран в рамках региональных структур и международных организаций", - уточнил представитель МИДа.

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