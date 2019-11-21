Президент Казахстана посетил цифровой ЦОН

Нур-Султан. 20 ноября. Kazakhstan Today - Глава государства Касым-Жомарт Токаев посетил цифровой ЦОН "Digital Centre", передает Kazakhstan Today.

В Центре цифровых услуг президенту Казахстана были представлены сервисы электронного правительства, оказывающие услуги гражданам и гостям страны, сообщила пресс-служба Акорды.

Касым-Жомарту Токаеву продемонстрировали новые возможности и преимущества получения государственных услуг через мобильное приложение "eGov mobile", социальные сети Facebook, VKontakte и мессенджер Telegram, а также рассказали о планах по переводу к 2020 году до 90% госуслуг в цифровой формат.

Главное – это качество и быстрота. Я полагаю, мы должны быть в числе передовых стран, использующих высокие технологии", – сказал глава государства.

На сегодняшний день в "Digital Centre" зарегистрированы биометрические данные 1220 граждан, что дает им возможность получать услуги без предъявления подтверждающих личность документов. Центр оказывает услуги удаленного видео-сервиса, жители столицы могут обучиться здесь навыкам цифровой грамотности.

Кроме того, сегодня глава государства Касым-Жомарт Токаев посетил школу программирования "Alem", Международный технопарк IT-стартапов "Astana Hub" и университет информационных технологий "Astana IT University". Все объекты расположены на территории "Астана ЭКСПО-2017".

В школе "Alem" президент Казахстана был ознакомлен с программой обучения. Во время беседы с учащимися он отметил востребованность и актуальность IT-сферы в мире.

Задача Казахстана состоит в том, чтобы не отстать от мировых тенденций. Самое главное - двигаться в русле, поскольку иначе мы будем отброшены на обочину мирового развития. Нам нужно обучать молодежь всем этим навыкам, вовлекать ее в эту сферу. У нас очень способная молодежь, которая стремится получать знания", - отметил глава государства.

Ученики рассказали Касым-Жомарту Токаеву о том, как научиться программировать без учителей, лекций, оценок и других элементов традиционного образования.

Затем состоялось знакомство с деятельностью и инфраструктурой "Astana Hub". Президенту представили несколько стартапов: киберспортивную платформу для матчмейкинга, автоматизированную торговую площадку "INUI Software", мобильные постаматы "Tastamat", систему фиксирования прихода и ухода сотрудников с использованием биометрии "Clockster" и другие проекты, которые реализуется на базе технопарка.

В "Astana IT University" главу государства проинформировали об основных направлениях работы вуза, показали учебные аудитории, лаборатории.

Касым-Жомарт Токаев призвал студентов получать хорошее образование, чтобы успешно работать на благо страны.

Университет создан по инициативе Елбасы Нурсултана Назарбаева. У меня нет никаких сомнений в том, что он будет престижным и, самое главное, будет готовить квалифицированных специалистов. Чем лучше вы будете учиться, тем больше шансов у вас будет в этой сложной и непредсказуемой жизни", - сказал президент.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства