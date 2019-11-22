Кокшетау. 21 ноября. Kazakhstan Today - Аким Акмолинской области обсудил с инвестором планы по строительству новых спортивных сооружений, передает Kazakhstan Today.

Аким Акмолинской области Ермек Маржикпаев провел встречу с представителем консорциума "ВВPCompany", занимающегося строительством и проектированием спортивных объектов. Руководитель компании Жаксылык Утегенов предложил на рассмотрение проекты для строительства в областном центре, сообщила пресс-служба главы региона.

Один из проектов предполагает возведение в рамках ГЧП большого многофункционального комплекса, который будет занимать территорию в 5-8 гектаров. Планируемые сроки его реализации - 2-3 года.

Другой проект - это стандартный стадион, где можно будет круглогодично проводить тренировочные процессы. Начать строительство инвесторы готовы уже с весны будущего года. Площадь земельного участка составит от двух до трех гектаров.

Маржикпаев поручил акиму Кокшетау Амангельды Смаилову совместно с руководителем управления физической культуры и спорта Асетом Букубаевым изучить предложения и подходящие земельные участки.

Проекты социально значимые. У нас в городе дефицит футбольных полей. В футзалах желающие занимаются до поздней ночи. Этот вопрос нужно решить в ближайшей перспективе. Начнем с небольшого спортивного сооружения", - подчеркнул аким области.

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