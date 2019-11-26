Нур-Султан. 25 ноября. Kazakhstan Today - Глава государства Касым-Жомарт Токаев посетит Кыргызстан с государственным визитом, передает Kazakhstan Today.
27 ноября президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев по приглашению президента Сооронбая Жээнбекова совершит государственный визит в Кыргызстан. Ожидается, что в ходе переговоров лидеры двух государств рассмотрят состояние и перспективы развития стратегического партнерства Казахстана и Кыргызстана. По итогам встречи планируется подписание ряда двусторонних документов", - сообщил пресс-секретарь главы государства Берик Уали в Facebook.
Кроме этого, 28 ноября в Бишкеке Токаев примет участие в сессии Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).
Повестка дня мероприятия включает широкий круг вопросов взаимодействия в рамках Организации, а также подведение итогов реализации приоритетных направлений деятельности ОДКБ в уходящем году.
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