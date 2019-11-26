Аким Карагандинской области встретился с аксакалами и фермерами Актогайского района

Караганда. 25 ноября. Kazakhstan Today - Аким Карагандинской области Женис Касымбек в рамках поездок по региону встретился с аксакалами и фермерами Актогайского района, передает Kazakhstan Today.

Продолжаю поездки по регионам. В Актогайском районе встретился с аксакалами и фермерами. Обсудили местные проблемы, строительство дорог и жилья. Будем ремонтировать старую школу в селе Сарытерек по программе "Ауыл - Ел бесігі". Продолжим ремонт дороги Актогай - Балхаш и приступим к укреплению берега реки Токырауын, которая весной подтапливает несколько домов Актогая. С главами крестьянских хозяйств обсудили вопросы субсидирования. До конца года в Актогае будут сданы 2 дома на 18 квартир для очередников", - написал Женис Касымбек в Facebook .

Как уточнили в пресс-службе акима области, Женис Касымбек ознакомился с социально-экономическим развитием Актогайского района, посетил ряд объектов и побеседовал с населением. Жители рассказали о самых важных проблемах района и попросили до конца отремонтировать участок дороги в сторону Балхаша.

В ходе встречи Женис Касымбек сообщил, что протяжённость дороги Актогай - Балхаш составляет 211 километров. Трасса почти отремонтирована, осталось 50 километров. Полностью этот участок дороги планируют сделать в течение двух лет. На следующий год запланирован ремонт 25 километров, на эти цели предусмотрен один миллиард тенге. Оставшуюся часть дороги должны завершить в 2021 году.

Среди других проблем была затронута тема связи. В Актогайском районе интернета нет в 14 населённых пунктах, а сотовой связи - в 9.

По словам акима района Салтанат Абеуовой, интернет станет доступным в райцентре и посёлке Сауле уже в декабре.

Сейчас представить жизнь без интернета и связи невозможно. Это необходимо всем, в том числе ученикам, учителям, врачам. Проведём переговоры с представителями "Казахтелекома", и, думаю, мы решим эту проблему. Вопрос интернета и связи я возьму на личный контроль", - заверил Женис Касымбек.

По информации пресс-службы, глава области также осмотрел новые дома, которые построили для очередников. До конца года в Актогае будут сданы 2 дома на 18 квартир. Всего в Актогайском районе в очереди на жильё стоят 479 человек. Постепенно это число сокращается за счёт строительства нового жилья. На следующий год здесь планируют построить 10 одноквартирных домов. Также готовы документы ещё на четыре дома по 16 квартир. А в 2021 году, по плану, должен появиться новый жилой микрорайон.

Местные власти показали акиму области и социальные объекты, в их числе и школа в селе Сарытерек, которой более 30 лет. В ней учатся 87 детей, работают 34 преподавателя.

Жениса Касымбека попросили помочь с финансированием, чтобы сделать ремонт.

По словам заместителя акима района Абылая Аманжолова, в Актогайском районе нет школ в аварийном состоянии или же трёхсменных. Во всех 23 школах района заменена крыша, в некоторых - окна и двери. Но и проблемы тоже есть. В шести школах района нужно заменить окна, во многих - решить проблему с канализацией и туалетами.

Мы можем подать заявку в следующем году на выделение средств по программе "Ауыл - Ел бесігі". И на эти деньги сделать ремонт в школах", - сказал Женис Касымбек.

Кроме этого, аким области сообщил, что знает: в районе есть проблема с выплатами по субсидиям крестьянским хозяйствам. Этот вопрос планируется решить уже в ближайшее время. Из областного бюджета для всей Карагандинской области будет выделен один миллиард тенге.

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