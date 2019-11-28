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В Акмолинской области на площадке "Атамекена" впервые прошел "Час инвестора"

27.11.2019, 19:03 4429
Кокшетау. 27 ноября. Kazakhstan Today - "Час инвестора" и личный прием предпринимателей впервые провел сегодня аким Акмолинской области Ермек Маржикпаев на площадке Региональной палаты предпринимателей "Атамекен", передает Kazakhstan Today. 
 

Участники встречи "без галстуков" - потенциальные инвесторы и предприниматели с инвестиционной инициативой - смогли презентовать свои проекты, планы развития, а также озвучили проблемные вопросы при реализации своих проектов. Данная встреча принципиально отличается от мероприятий подобного формата, неся, скорее, неформальный характер, нежели привычный всем официоз. А участие акимов районов и представителей отраслевых управлений позволило решать некоторые вопросы сразу на месте, так сказать, здесь и сейчас", - отметили в управлении внутренней политики региона. 

 
Всецелую поддержку получил интересный проект - строительство ветровой электрической станции, мощностью свыше 100 МВт в Аршалынском районе. Проект реализует ТОО "Borey Energo", планирующая привлечь китайских инвесторов.
 
Инвесторы из Турции, компания "Грин Валей" намерена реализовать на территории области проект по выращиванию и переработке чечевицы мощностью 200 тонн в сутки. Предполагаемое место локации - город Кокшетау.
 
Еще одни турецкие представители - ТОО "Kusto Energy" - планируют построить биогазовый завод для Макинской птицефабрики и ТОО "KazBeef" в Бурабайском районе. Компания специализируется в сфере энергетики, имеет также технологии строительства и управления биогазовыми заводами, производящими экологически чистую электроэнергию, тепло, газ и органические удобрения.
 
В целом порядка двадцати проектов из различных регионов и отраслей было презентовано на новой диалоговой площадке. Рассматривались также проекты в сфере туризма, сельского хозяйства, медицины и др.
 
"Подобные встречи мы планируем проводить регулярно. Такой формат проведения встреч в виде живого общения и обратной связи позволит точечно и оперативно отрабатывать проблемные вопросы инвесторов по реализации проектов, с целью улучшения инвестиционного климата в регионе", - отметил Ермек Маржикпаев.
 
По итогам встречи стороны договорились составить Дорожную карту для решения вопросов каждого предприятия с закреплением ответственных госорганов.
 

Акимом области поддержано предложение о проведении таких встреч ежемесячно на площадке Палаты предпринимателей "Атамекен" в формате "Business time" - "Время бизнеса". Следующей темой встречи определены вопросы, связанные с развитием АПК. О времени и дате мы сообщим позднее. Считаем, что такой формат встречи акима области с бизнесом очень востребован для положительного решения поднимаемых вопросов", - резюмировал директор РПП Тимур Нахипбеков.

 
В рамках встречи акиму области был презентован Центр поддержки предпринимателей, коворкинг-зона, а также уникальный сервис для бизнеса "ATAMEKEN SERVICES".
 

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