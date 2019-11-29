Крупные производственные предприятия посетил глава Акмолинской области во время поездки в Целиноградский район

Кокшетау. 28 ноября. Kazakhstan Today - Лифтостроительный завод и предприятие по выпуску железобетонных изделий посетил аким Акмолинской области в ходе рабочей поездки в Целиноградский район, передает Kazakhstan Today.

Аким Акмолинской области Ермек Маржикпаев в рамках рабочей поездки в Целиноградский район посетил в селе Косшы крупные производственные объекты - лифтостроительный завод "SkyExpressElevatorKZ" и завод по производству железобетонных изделий "Сапа су", сообщила пресс-служба главы региона.

Как сообщил руководитель предприятия ТОО "SkyExpressElevatorKZ" Нариман Хабиб, завод единственный в Казахстане выпускает высокоскоростные комфортабельные лифты. Мощность - 1000 лифтов в год. Помимо стандартных лифтов для жилых домов и офисных зданий, здесь производят грузовые и автомобильные, больничные и панорамные лифты, эскалаторы и другие изделия. Основными заказчиками являются крупные строительные компании города Нур-Султана.

Большая часть лифта состоит из отечественных комплектующих. Вся силовая конструкция, тяжелый металл, пол, потолок, стены лифта и прочая оснастка, которая находится в шахте, производится из казахстанского сырья. Однако, несмотря на технологичность и качественную продукцию, мощности завода загружены не полностью. В этом вопросе аким области поручил отраслевым управлениям и районным отделам помочь предприятию.

В ТОО "Сапа су" акиму области презентовали ключевые показатели работы, технологический процесс и линейку выпускаемой продукции. Здесь на высокотехнологичном немецком оборудовании производят все виды железобетонных изделий, предназначенных для гражданского строительства, строительства дорог, канализации, водоотведения, энергоснабжения, телекоммуникаций, очистки стоков и утилизации дождевой воды.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства