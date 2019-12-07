Президент Казахстана встретился с представителями немецкого бизнеса

Берлин. 6 декабря. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел беседы с представителями немецкого бизнеса, передает Kazakhstan Today.

В ходе беседы с председателем наблюдательного совета компании "CLAAS Group" Катриной Клаас-Мюльхойзер обсуждались вопросы реализации совместных инвестиционных проектов. "CLAAS Group" представлена в Казахстане дистрибьюторской сетью "CT Agro", которая реализует сельскохозяйственную технику и обеспечивает ее сервисное обслуживание, сообщила пресс-служба Акорды.

"Наша стратегия состоит в том, чтобы диверсифицировать инвестиции, которые поступают из многих стран. Мы хотим сделать Германию главным стратегическим партнером с точки зрения инвестиций", - отметил президент Казахстана.

Катрина Клаас-Мюльхойзер высказала удовлетворение в связи с тем, что Казахстан намерен развивать сотрудничество не только с крупными, но и со средними компаниями.

Исполнительный вице-президент "Linde AG" Кристиан Брух проинформировал Касым-Жомарта Токаева о деятельности компании в Казахстане и планах на предстоящий период.

Сегодняшние переговоры с канцлером Ангелой Меркель и президентом Франком-Вальтером Штайнмайером прошли на высоком уровне. Уверен, они придадут новый импульс развитию двустороннего сотрудничества", - отметил Глава государства.

Кристиан Брух сообщил, что его компания в 2013 году на базе АО "АрселорМиттал Темиртау" запустила производство технического газа, инвестировав в данный проект около 95 миллионов евро.

Сегодня "Linde AG" реализует вторую очередь проекта и намерена вложить еще 80 миллионов евро", - добавил он.

Кроме того, немецкие бизнесмены ведут переговоры с АО "КазМунайГаз" о строительстве в городе Жанаозене Мангистауской области газоперерабатывающего завода.

Перспективы взаимного сотрудничества были рассмотрены на встрече с генеральным директором компании "Schaeffler Group" Клаусом Розенфельдом. Руководитель фирмы, специализирующейся на производстве комплектующих для автомобилестроения, промышленности и космонавтики, рассказал Президенту Казахстана о ее производственных и инвестиционных возможностях.

Генеральный директор компании "Siemens Healthineers" Бернд Монтаг представил Касым-Жомарту Токаеву проект строительства онкологического центра на принципах государственно-частного партнерства. Фирма намерена установить с Казахстаном долгосрочное сотрудничество, которое будет способствовать повышению промышленного потенциала нашей страны.

Президент Касым-Жомарт Токаев рассказал об экономическом и инвестиционном потенциале Казахстана на деловом ужине, организованном для представителей ведущих немецких компаний.

Глава государства подчеркнул, что Казахстан намерен придать новый импульс сотрудничеству с Германией, являющейся ключевым торгово-экономическим партнером нашей страны в Европейском Союзе.

Как президент Казахстана я сделаю все, что от меня зависит, чтобы бизнес и инвестиции из Германии пришли в нашу страну, чувствовали себя безопасно и успешно развивались. Мы готовы предоставить особые условия для немецких бизнесменов", - сказал Касым-Жомарт Токаев.

В выступлении было отмечено, что Казахстан стремится повысить свои стандарты и довести законодательные нормы до уровня стран ОЭСР, рассчитывая в перспективе стать полноправными членом этой организации.

Глава государства акцентировал внимание на выгодном географическом положении Казахстана и продуманной внешнеэкономической политике, которая открывает большие возможности для зарубежных инвесторов.

У нас очень хорошие отношения с Китаем, Россией, странами Центральной Азии. Мы являемся важным транспортным хабом между Востоком и Западом. Более 70 % всех трансконтинентальных маршрутов проходит через Казахстан. Международный коридор "Западная Европа - Западный Китай" дает возможность сократить время транспортировки грузов. В этом году была достигнута рекордная скорость транспортировки грузов из китайского города Сиань в Германию - время перевозки составило всего десять дней", - отметил президент.

По его словам, такие ведущие немецкие концерны, как "Volkswagen", "Mann", "Siemens", "Knauf", "Bayer", "METRO", уже активно работают в Казахстане. Есть и другие примеры успешного экономического сотрудничества. В частности, корпорации "Heidelberg Cement" и "Linde Group" инвестировали в экономику страны значительные суммы.

Касым-Жомарт Токаев призвал немецких бизнесменов подключиться к реализации проектов в сфере агропромышленного комплекса, высоких технологий и цифровизации, а также принять участие в работе Международного финансового центра "Астана".

В мероприятии приняли участие руководители свыше 20-ти немецких компаний, среди которых "WILO", "CLAAS Group", "SMS Holding GmbH", "Schaeffler AG", "Airbus Defence and Space", "Linde AG", "Mangold Consulting GmbH", "Herrenknecht AG", "Knorr-Bremse AG", "Euler Hermes", "Siemens Healthineers", "John Deere", "Deutsche Bank AG", "Tоnnies Holding", "BAUER COMP Holding" и другие.

Завершая встречу, Касым-Жомарт Токаев вновь подчеркнул, что Казахстан готов к сотрудничеству в реализации инвестиционных проектов с участием немецкого бизнеса.

Мы заинтересованы помогать вам, положительно решать все вопросы. Проекты, о которых шла здесь речь в ваших презентациях и докладах, будут находиться в зоне особого внимания нашего правительства. Мы крайне серьезно относимся к поддержке совместных проектов, которые ваш бизнес осуществляет у нас в Казахстане", - подчеркнул глава государства.

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