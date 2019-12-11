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Токаев принял верительные грамоты послов четырех государств

10.12.2019, 17:59 7210
Токаев принял верительные грамоты послов четырех государств
Нур-Султан. 10 декабря. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял верительные грамоты послов четырех государств, передает Kazakhstan Today.
 
В ходе торжественной церемонии во дворце "Акорда" верительные грамоты главе государства вручили послы Австралии - Грейм Михан, Кипра - Андреас Зинонос, Конго - Давид Мадука, Мьянмы - Ко Ко Шейн, сообщила пресс-служба президента РК.
 
Обращаясь с краткой речью к иностранным дипломатам, президент Казахстана поздравил их с официальным вступлением в должность и выразил готовность к дальнейшему развитию дружеских отношений с их странами.
 
Касым-Жомарт Токаев пожелал послам успехов в их благородной миссии и передал наилучшие пожелания и приветствия главам их государств и правительств.
 

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