Нур-Султан. 10 декабря. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял верительные грамоты послов четырех государств, передает Kazakhstan Today.

В ходе торжественной церемонии во дворце "Акорда" верительные грамоты главе государства вручили послы Австралии - Грейм Михан, Кипра - Андреас Зинонос, Конго - Давид Мадука, Мьянмы - Ко Ко Шейн, сообщила пресс-служба президента РК.

Обращаясь с краткой речью к иностранным дипломатам, президент Казахстана поздравил их с официальным вступлением в должность и выразил готовность к дальнейшему развитию дружеских отношений с их странами.

Касым-Жомарт Токаев пожелал послам успехов в их благородной миссии и передал наилучшие пожелания и приветствия главам их государств и правительств.

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