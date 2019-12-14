Президент США поздравил казахстанцев с Днем независимости

Нур-Султан. 13 декабря. Kazakhstan Today - Президент США Дональд Трамп поздравил казахстанцев с Днем независимости, передает Kazakhstan Today.

На имя президента РК Касым-Жомарта Токаева поступили поздравительные телеграммы и письма от глав иностранных государств по случаю Дня Независимости Республики Казахстан, сообщила пресс-служба Акорды.

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп от имени своей страны и от себя лично поздравил народ Казахстана с 28-й годовщиной Независимости.

Я рад отметить впечатляющий прогресс, который достигнут за последние 12 месяцев благодаря нашему крепкому партнерству. Наше сотрудничество, начиная от решения вопросов по нераспространению ядерного оружия до борьбы с терроризмом, делает мир более безопасным и стабильным", - говорится в телеграмме.

Дональд Трамп отметил, что глава государства впервые отмечает День независимости в должности президента и пожелал ему успехов в новом году.

Соединенные Штаты Америки нацелены на плодотворную работу с Вами и казахстанским народом в Ваших усилиях по построению светлого и успешного будущего Казахстана", - сказано в поздравлении президента США.

В своей телеграмме президент Индии Рам Нат Ковинд напомнил, что наши страны связывают давние исторические узы, и пожелал Казахстану процветания.

Отношения между Индией и Казахстаном основаны на уходящих в глубь веков исторических и культурных связях. Многосторонние и двусторонние отношения между нашими странами достигли уровня стратегического партнерства. Я убежден, что наше сотрудничество будет укрепляться", - говорится в письме.

Король Испании Фелипе от имени народа и правительства Испании поздравил президента Казахстана с Днем независимости и пожелал дружественному казахстанскому народу мира и процветания.

Президент Республики Сингапур Халима Якоб поздравила Касым-Жомарта Токаева и народ Казахстана с Днем независимости.

Сингапур и Казахстан связывают очень теплые и дружественные отношения. Я рада, что растет товарооборот между двумя странами, расширяется сотрудничество в правовой и финансовой сферах. Я с нетерпением ожидаю совместной работы с Вами на благо наших стран и дальнейшего укрепления отношений", - написала Халима Якоб.

Поздравления с Днем независимости и пожелания благополучия также направил президент Австрии Александр Ван дер Беллен.

Я уверен, что мы сможем успешно продолжить взаимодействие между нашими странами, которое очень плодотворно развивается во многих сферах, включая экономическое сотрудничество, - говорится в телеграмме.

Генерал-губернатор Австралийского Союза Дэвид Херли в своем поздравительном послании выразил уверенность в дальнейшем развитии дружественных двусторонних отношений между государствами.

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