Назарбаев и Токаев выразили соболезнования семье академика Султана Сартаева

Нур-Султан. 13 декабря. Kazakhstan Today - Елбасы Нурсултан Назарбаев и президент РК Касым-Жомарт Токаев выразили соболезнования в связи с кончиной ученого, академика Национальной академии наук, доктора юридических наук Султана Сартаева, передает Kazakhstan Today.

Нурсултан Назарбаев с глубокой скорбью воспринял весть о кончине известного казахстанского юриста Султана Сартаева. Елбасы выразил соболезнования родным, близким и коллегам ученого, пишет Elbasy.kz

Султан Сартаевич был искушенным исследователем, внесшим значительный вклад в развитие отечественного права и юриспруденции. Он активно участвовал в делах государства и общества, занимал ответственные должности. Он был примером добросовестного труда, человеком с четкой гражданской позицией", - говорится в телеграмме Первого Президента РК.

Глава государства также направил родным и близким покойного телеграмму соболезнования, сообщила пресс-служба Акорды.

С глубокой скорбью воспринял печальное известие о кончине Султана Сартаевича. С. Сартаев был одним из тех, кто стоял у истоков создания Конституции независимого Казахстана. С момента обретения нашей страной суверенитета он внес значительную лепту в формирование отечественного законодательства, утверждение демократических ценностей. Он оставил яркий след, немеркнущее наследие", - говорится в сообщении.

Касым-Жомарт Токаев отметил, что, благодаря своему самоотверженному труду, выдающимся личным качествам, Султан Сартаев пользовался подлинным уважением народа, а его жизненный путь, безусловно, будет образцом для многих поколений.

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