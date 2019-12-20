Токаеву рассказали о полном завершении восстановительных работ в Арыси

Нур-Султан. 19 декабря. Kazakhstan Today - Президент РК Касым-Жомарт Токаев провел встречи с акимом Туркестанской области Умирзаком Шукеевым и министром энергетики Нурланом Ногаевым, передает Kazakhstan Today.

В ходе встречи c руководителем Туркестанской области главе государства было доложено об итогах социально-экономического развития области в уходящем году. По словам Умирзака Шукеева, показатели роста производства в регионе увеличилось на 5,5%, сельского хозяйства и инвестиций - на 25%, строительства жилья - на 30%, сообщила пресс-служба Акорды.

Аким области проинформировал о ходе подготовки к презентации Туркестана, запланированной на октябрь 2020 года, а также о полном завершении восстановительных работ в Арыси.

Президент дал ряд поручений по вопросам оказания адресной социальной помощи, газификации и увеличения доходов населения области.

В ходе встречи с Нурланом Ногаевым глава государства напомнил о важности целей и задач, стоящих перед Министерством энергетики, а также поручил уделить особое внимание обеспечению населения электроэнергией, газом и теплом.

Рассмотрены вопросы взаимодействия с крупными мировыми и отечественными компаниями в нефтегазовой сфере и энергетике.

По итогам встречи глава государства также дал ряд конкретных поручений.

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