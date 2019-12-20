Токаеву рассказали о полном завершении восстановительных работ в Арыси

В ходе встречи c руководителем Туркестанской области главе государства было доложено об итогах социально-экономического развития области в уходящем году. По словам Умирзака Шукеева, показатели роста производства в регионе увеличилось на 5,5%, сельского хозяйства и инвестиций - на 25%, строительства жилья - на 30%, сообщила пресс-служба Акорды.
Аким области проинформировал о ходе подготовки к презентации Туркестана, запланированной на октябрь 2020 года, а также о полном завершении восстановительных работ в Арыси.
Президент дал ряд поручений по вопросам оказания адресной социальной помощи, газификации и увеличения доходов населения области.
В ходе встречи с Нурланом Ногаевым глава государства напомнил о важности целей и задач, стоящих перед Министерством энергетики, а также поручил уделить особое внимание обеспечению населения электроэнергией, газом и теплом.
Рассмотрены вопросы взаимодействия с крупными мировыми и отечественными компаниями в нефтегазовой сфере и энергетике.
По итогам встречи глава государства также дал ряд конкретных поручений.
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