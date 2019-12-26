Заместителем председателя КГА назначена Салтанат Томпиева

Нур-Султан. 25 декабря. Kazakhstan Today - Салтанат Томпиева назначена заместителем председателя Комитета гражданской авиации МИИР РК, передает Kazakhstan Today.

Приказом ответственного секретаря МИИР РК от 23 декабря 2019 года по согласованию с министром индустрии инфраструктурного развития РК, правительством РК и по согласованию с администрацией президента РК на должность заместителя председателя Комитета гражданской авиации назначена Томпиева Салтанат Еркиновна", - сообщила пресс-служба МИИР РК.

По данным ведомства, стаж работы Томпиевой в Комитете гражданской авиации составляет более 20 лет. Трудовую деятельность в данной отрасли она начала с 1998 года ведущим специалистом сектора авиационной безопасности КГА.

В период с 1999 по 2008 годы занимала должности главного специалиста отдела стратегического планирования, отдела формирования рынка авиауслуг, отдела управления регулирования деятельности аэропортов, административно-правовой работы и международных отношений.

С 2008 по 2012 годы - главный эксперт управления эксплуатации воздушного пространства, управления внедрения международных стандартов, управления международных отношений.

С 2012 по настоящее время занимала должность руководителя управления международных отношений и авиационных перевозок, руководителя управления - главного государственного авиационного инспектора управления международных отношений и авиационных перевозок.

Томпиева окончила Карагандинский государственный университет имени Е.А. Букетова по специальности "международные экономические отношения" (1994 - 1998 годы), TBS (Toulouse Business School) - Aerospace MBA (2018 - 2020 годы).

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