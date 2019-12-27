Парламент принял поправки, предусматривающие перенос декларирования для кандидатов в президенты и депутаты

Нур-Султан. 26 декабря. Kazakhstan Today - Депутаты сената парламента РК сегодня на пленарном заседании приняли Конституционный закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые конституционные законы Республики Казахстан", передает Kazakhstan Today.

Целями документа является обеспечение быстрого становления и развития МФЦА как основной финансовой платформы страны и использование его юрисдикции для привлечения инвестиций, сообщила пресс-служба сената.

Законопроект предусматривает введение понятия "инвестиционного резидента", а также регламентирует требования и льготы, предоставляемые инвестиционным резидентам.

Как пояснил сенатор Бактыбай Чельпеков, предлагается освобождение от налога на добавленную стоимость, целевых перечислений из бюджета, направленных на финансирование МФЦА. Также предлагается не считать оборотом, подлежащим обложению НДС, услуги/работы нерезидентов, оказанных для МФЦА, и услуг участников МФЦА.

Выступивший в поддержку законопроекта сенатор Ерболат Мукаев подчеркнул, что обеспечение правом получения въездной визы в Республику Казахстан, предоставление налоговых преференций, в совокупности с гарантиями сохранности инвестиций, обеспеченными английским правом, которое действует на территории МФЦА, будет способствовать привлечению зарубежных инвесторов.

Кроме того, вносятся изменения в Конституционный закон "О выборах в Республике Казахстан" в части переноса сроков введения всеобщего декларирования с 2020 на 2021 год в соответствии с положениями Налогового кодекса.

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