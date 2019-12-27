В Казахстане введен мораторий на проведение проверок с посещением субъектов малого предпринимательства

Нур-Султан. 26 декабря. Kazakhstan Today - Президент РК подписал указ "О введении моратория на проведение проверок и профилактического контроля и надзора с посещением в Республике Казахстан", сообщила пресс-служба Акорды, передает Kazakhstan Today.

Мораторий вводится в целях улучшения условий для развития малого предпринимательства, в том числе микропредпринимательства.

Центральным государственным и местным исполнительным органам прекратить с 1 января 2020 года до 1 января 2023 года проверки и профилактический контроль и надзор с посещением субъектов малого предпринимательства, в том числе субъектов микропредпринимательства, за исключением:

1) проверок, направленных на предотвращение или устранение нарушений, которые потенциально несут массовую угрозу жизни и здоровью населения, окружающей среде, законности и общественному порядку; прямую или непосредственную угрозу конституционному строю и национальной безопасности, а также проводимых по основаниям, предусмотренным законом Республики Казахстан от 4 июля 2003 года "О государственном регулировании, контроле и надзоре финансового рынка и финансовых организаций;

2) проверок в соответствии с подпунктом 1) настоящего пункта в случаях, когда для выявления причин возникновения фактов нарушения требований, установленных законодательством Республики Казахстан, недостаточно проведения одной внеплановой проверки по конкретному факту в отношении конкретного субъекта (объекта) контроля и надзора и требуются контроль и надзор в отношении иных субъектов, связанных с данным конкретным фактом;

3) проверок и профилактического контроля с посещением, проводимых на основании обращений субъектов предпринимательства в отношении собственной деятельности, в том числе по заявлению на получение разрешения в соответствии с законом Республики Казахстан от 16 мая 2014 года "О разрешениях и уведомлениях;

4) проверок по основаниям, предусмотренным Уголовно-процессуальным кодексом Республики Казахстан от 4 июля 2014 года;

5) проверок органов прокуратуры по поручению Президента Республики Казахстан и Генерального Прокурора Республики Казахстан;

6) таможенных проверок;

7) встречных налоговых проверок;

8) тематических налоговых проверок по вопросам определения взаиморасчетов между налогоплательщиком и его дебиторами, постановки на регистрационный учет в налоговых органах, исполнения распоряжений о приостановлении расходных операций по кассе, вынесенных налоговым органом;

9) профилактического надзора с посещением в целях отбора и проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы продукции для осуществления мониторинга безопасности продукции в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения;

10) проверок и профилактического контроля с посещением за соблюдением законодательства Республики Казахстан об аккредитации в области оценки соответствия;

11) недропользователей", - говорится в документе.

Также указом установлено, что проверки, предусмотренные в подпунктах 1) и 2) пункта 1 настоящего указа, проводятся на основании решения первого руководителя центрального государственного или местного исполнительного органа.

Отмечается, что действие указа не распространяется на проверки и профилактический контроль и надзор с посещением субъектов малого предпринимательства, в том числе субъектов микропредпринимательства, начатых в 2019 году.

Указ вводится в действие со дня его первого официального опубликования.

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