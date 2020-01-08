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Токаев поздравил казахстанцев с Рождеством

07.01.2020, 09:07 12016
Токаев поздравил казахстанцев с Рождеством
Нур-Султан. 7 января. Kazakhstan Today - Глава государства Касым-Жомарта Токаев поздравил казахстанцев с праздником Рождества, передает Kazakhstan Today.
 

Дорогие казахстанцы! Поздравляю православных христиан нашей страны со светлым праздником Рождества! Уходящий в глубь веков, этот день побуждает верующих вновь обратиться к вечным ценностям гуманизма, милосердия и любви к ближнему. Межконфессиональное согласие является одним из важнейших факторов успешного развития Казахстана. Мы строим и развиваем нашу страну на основе фундаментального принципа единства в многообразии и поэтому уверенно смотрим в будущее", - говорится в поздравлении президента РК, опубликованного на сайте Акорды.

 
Глава государства добавил, что, "являясь неотъемлемой частью нашего общества, православные христиане вносят значительный вклад в укрепление нашей Независимости. Вместе мы будем упорно трудиться для повышения благосостояния всех граждан нашей страны".
 
Касым-Жомарт Токаев пожелал всем православным христианам крепкого здоровья и благополучия. 
 

Пусть в нашем государстве всегда будут мир и единство!" - резюмировал он.

 

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