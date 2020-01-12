Обломки выпущенной в ходе учений Минобороны РФ ракеты упали в Актюбинской области

"Эти меры необходимы для неотвратимости наказания за новые методы распространения наркотиков. Это использование интернет-технологий - сайтов и электронных социальных сетей: Инстаграм, Телеграм, Фейсбук, а также электронных платежных систем (Киви-кошелек, Яндекс - деньги и так далее)".