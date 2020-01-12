Обломки выпущенной в ходе учений Минобороны РФ ракеты упали в Актюбинской области

9 января 2020 года во время плановых учений испытательного центра Министерства обороны РФ, арендующего полигоны на территории РК в соответствии с межгосударственным соглашением между Казахстаном и Россией от 1995 года, произошло падение обломков одной из ракет за пределы установленных мест. Взрыва не было. В районе падения в Байганинском районе Актюбинской области жертв и разрушений нет. Ситуация опасности для населения не представляет", - сообщили в Министерстве обороны РК.
В ведомстве добавили, что пуск ракет с использованием объектов на территории Республики Казахстан проводился согласно годовому плану и графику проведения учений.
На месте работают службы КЧС МВД РК, район падения оцеплен сотрудниками полиции. В соответствии с указанным соглашением выяснение обстоятельств и причин будет проводить казахстанско-российская комиссия при акимате Актюбинской области", - отметили в Минобороны РК.
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