Токаев дал ряд поручений министру торговли и интеграции

Министр сообщил президенту, что на особом контроле его ведомства стоят вопросы ценообразования, стабилизации цен на социально значимые продукты питания. Разработан проект Дорожной карты, который определяет задачи центральных и местных исполнительных органов", - сообщила пресс-служба Акорды.
Президент дал положительную оценку деятельности министерства и поставил перед Бахытом Султановым конкретные задачи по насыщению внутреннего рынка отечественными товарами, стабилизации цен на социально значимые продукты питания, исключению необоснованного роста цен, посреднических схем и упрощению доступа казахстанских товаропроизводителей к потребителям.
Стратегически важной задачей, стоящей перед министерством, является укрепление позиций государства в интеграционных процессах в рамках ЕАЭС путем конструктивного взаимодействия с партнерами по Союзу", - отметили в пресс-службе.
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