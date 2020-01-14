Токаев дал ряд поручений министру торговли и интеграции

Нур-Султан. 13 января. Kazakhstan Today - Министр торговли и интеграции Бахыт Султанов доложил главе государства об итогах работы министерства в части развития внутренней и внешней торговли, поддержки экспортеров, интеграционных процессов и в сфере защиты внутреннего рынка от контрафактной продукции, передает Kazakhstan Today.

Министр сообщил президенту, что на особом контроле его ведомства стоят вопросы ценообразования, стабилизации цен на социально значимые продукты питания. Разработан проект Дорожной карты, который определяет задачи центральных и местных исполнительных органов", - сообщила пресс-служба Акорды.

Президент дал положительную оценку деятельности министерства и поставил перед Бахытом Султановым конкретные задачи по насыщению внутреннего рынка отечественными товарами, стабилизации цен на социально значимые продукты питания, исключению необоснованного роста цен, посреднических схем и упрощению доступа казахстанских товаропроизводителей к потребителям.

Стратегически важной задачей, стоящей перед министерством, является укрепление позиций государства в интеграционных процессах в рамках ЕАЭС путем конструктивного взаимодействия с партнерами по Союзу", - отметили в пресс-службе.

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