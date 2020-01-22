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Назарбаев провел заседание Конституционного совета

21.01.2020, 20:45 5131
Нур-Султан. 21 января. Kazakhstan Today - Первый Президент Казахстана - Елбасы Нурсултан Назарбаев провел заседание Конституционного Совета, передает Kazakhstan Today.
 
В рамках заседания Конституционного совета рассматривался вопрос о признании неконституционным подпункта 8) статьи 107 закона Республики Казахстан "О жилищных отношениях".
 
"Вопросы реализации жилищных прав граждан всегда были приоритетным направлением государственной социальной политики", - подчеркнул в своем выступлении Первый Президент Казахстана.
 
Председатель Конституционного совета К. Мами отметил, что сегодняшнее заседание является знаковым событием в истории конституционного развития страны.
 

Согласно пункту 1 статьи 71 Конституции Республики Казахстан Первый Президент - Елбасы является пожизненным членом Конституционного совета", - сказал К. Мами.

 
В ходе мероприятия были заслушаны мнения представителей правительства, сената и мажилиса парламента, Верховного суда, Генеральной прокуратуры, экспертов.
 
Отмечалось, что указанная норма закона является несовершенной и может мешать реализации конституционных прав граждан.
 
После обсуждений и ответов участников заседания Конституционный совет принял нормативное постановление, которое будет опубликовано в печати.
 

Совершенствование законодательной базы в контексте государственной социальной политики приобретает особое значение", - подчеркнул в своем выступлении Нурсултан Назарбаев.

 
Было отмечено, что вопрос реализации жилищных прав напрямую связан с благополучием граждан.
 

По моим поручениям было реализовано несколько государственных программ. Была обеспечена доступность жилья для казахстанцев, ранее не имевших возможности его приобретения", - сказал Елбасы.

 
В своем выступлении Нурсултан Назарбаев также отметил, что залогом успешного развития страны является уважение и неукоснительное соблюдение Основного Закона, что особенно актуально в год его 25-летнего юбилея.
 

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