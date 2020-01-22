Нур-Султан. 21 января. Kazakhstan Today - Первый Президент Казахстана - Елбасы Нурсултан Назарбаев провел заседание Конституционного Совета, передает Kazakhstan Today.

В рамках заседания Конституционного совета рассматривался вопрос о признании неконституционным подпункта 8) статьи 107 закона Республики Казахстан "О жилищных отношениях".

"Вопросы реализации жилищных прав граждан всегда были приоритетным направлением государственной социальной политики", - подчеркнул в своем выступлении Первый Президент Казахстана.

Председатель Конституционного совета К. Мами отметил, что сегодняшнее заседание является знаковым событием в истории конституционного развития страны.

Согласно пункту 1 статьи 71 Конституции Республики Казахстан Первый Президент - Елбасы является пожизненным членом Конституционного совета", - сказал К. Мами.

В ходе мероприятия были заслушаны мнения представителей правительства, сената и мажилиса парламента, Верховного суда, Генеральной прокуратуры, экспертов.

Отмечалось, что указанная норма закона является несовершенной и может мешать реализации конституционных прав граждан.

После обсуждений и ответов участников заседания Конституционный совет принял нормативное постановление, которое будет опубликовано в печати.

Совершенствование законодательной базы в контексте государственной социальной политики приобретает особое значение", - подчеркнул в своем выступлении Нурсултан Назарбаев.

Было отмечено, что вопрос реализации жилищных прав напрямую связан с благополучием граждан.

По моим поручениям было реализовано несколько государственных программ. Была обеспечена доступность жилья для казахстанцев, ранее не имевших возможности его приобретения", - сказал Елбасы.

В своем выступлении Нурсултан Назарбаев также отметил, что залогом успешного развития страны является уважение и неукоснительное соблюдение Основного Закона, что особенно актуально в год его 25-летнего юбилея.

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