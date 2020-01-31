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Нур-Султан. 30 января. Kazakhstan Today - В Казахстане рассматривают возможность введения пособия для семей с 1-3 детьми, передает Kazakhstan Today.

"Семьи, где есть от одного до трех детей также поднимают вопрос о внедрении аналогичного пособия для них. Внутри Министерства труда и социальной защиты населения мы рассматриваем различные подходы, проводим финансовые расчеты, но этот вопрос зависит от финансовых возможностей", - сказал заместитель премьер-министра РК Бердибек Сапарбаев в мажилисе парламента.





Он напомнил, что более 370 тыс. многодетных семей получают пособие.

Заместитель премьер-министра РК отметил, что на сегодняшний день в Казахстане проживают 2,4 млн семей с 1-3 детьми. На пособие для них потребуется в 15 раз больше средств.

Также большой вопрос вызывает момент - стоит ли выплачивать эти пособия состоятельным семьям. Все эти вопросы сейчас рассматриваем и прорабатываем. У нас есть помощь, которая оказывается детям и матерям. Они не остаются без внимания. У нас 6 видов пособий выплачиваются с момента рождения ребенка", – сказал Сапарбаев.

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