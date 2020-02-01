Нур-Султан. 31 января. Kazakhstan Today - Сегодня в Алматы пройдет очередное заседание Межправительственного совета ЕАЭС, на котором одной из основных тем заседания станет развитие торговли и цифровой интеграции стран-участниц, передает Kazakhstan Today.

"Традиционно на заседаниях Межправительственного совета ЕАЭС рассматривается большой круг вопросов, связанных как с текущей повесткой, так и с перспективными вопросами развития интеграции. В частности, можно сказать об очень важном вопросе, который у нас стал уже традиционным и который касается минимизации и сокращения барьеров, изъятия ограничений на внутреннем рынке Союза. У нас действует так называемая Белая книга барьеров, препятствий и изъятий на внутреннем рынке Союза. Созданы Дорожные карты, ведется последовательная работа по минимизации этих барьеров", - в интервью Рrimeminister.kz рассказал министр Евразийской экономической комиссии по экономике и финансовой политике Тимур Жаксылыков.

По его информации, еще один важный вопрос, связанный с перспективными направлениями интеграции, это документ, который называется Стратегические направления развития евразийской интеграции до 2025 года.

Это очень важный документ, поскольку он определит темпы, характер и содержание интеграционного процесса на среднесрочный период. Документ проходит очень живое обсуждение. Он находится в работе. Регулярно происходят встречи, рабочие группы, в которых участвуют правительства всех стран. О состоянии работы будет докладываться мой коллега - министр Сергей Глазьев", - сказал Тимур Жаксылыков.

Кроме того, по его словам, будет рассмотрен вопрос о ходе работы над Соглашением по формированию общего рынка алкогольной продукции.

Это также очень важный вопрос, который давно находится у нас в работе. Мы находимся на продвинутой стадии согласования этого вопроса, но тем не менее у нас остались еще несогласованные пункты. Также будем обсуждать возможности согласования несогласованных вопросов", - пояснил министр.

Тимур Жаксылыков сообщил, что на повестке и в работе находится много важных вопросов.

Я хотел бы отметить вопрос, связанный с формированием общего финансового рынка. Вы знаете, что свободное движение капиталов - это одна из четырех интеграционных свобод. Мы сейчас еще находимся на достаточно первичном этапе формирования общего финансового рынка. В прошлом году на встрече Президентов в ходе Высшего совета была принята Концепция формирования общего финансового рынка на период до 2025 года. Сейчас началась работа по подготовке документов в реализацию этой Концепции. Нам предстоит принять большое количество соглашений, решений и других документов для того, чтобы общий финансовый рынок обрел уже конкретные очертания. Вся эта работа в конечном итоге приведет к повышению качества, разнообразия, доступности современных финансовых услуг для потребителей", - отметил он.

Министр Евразийской экономической комиссии по экономике и финансовой политике рассказал, что еще одно важное направление - работа в сфере обеспечения свободы в сфере трудовой миграции. "Ключевой документ в этой сфере - это соглашение о пенсионном обеспечении трудящихся, которое в конце прошлого года было подписано и сейчас находится в стадии ратификации сторонами. Работа на этом не заканчивается. Поскольку требуется разработать, согласовать, запустить в ход большое количество технологических документов, которые обеспечат практическую реализацию этого соглашения. Это касается и экспорта пенсий трудящихся мигрантов и большого пласта информационных документов, которые нужны для эффективного взаимодействия уполномоченных органов в этой сфере", - пояснил спикер.

По его словам, те люди, которые работают в другой стране в качестве трудового мигранта, смогут за период работы в другой стране формировать себе пенсию в будущем.

То есть сейчас человек, который работает в другой стране, платит взносы в пенсионную систему. Например, казахстанец, работая в РФ платит взносы в пенсионную систему РФ, но это никак не отражается на его будущих пенсионных начислениях. После вступления в силу этого документа, после его ратификации ситуация кардинальным образом поменяется. Стаж работы в другой стране будет учитываться. Будут также учитываться те пенсионные взносы, которые он платил в пенсионную систему другой страны. Его пенсионные начисления из другой страны будут догонять трудящегося в своей стране", - проинформировал Тимур Жаксылыков.

Напомним: с момента подписания Договора о создании Евразийского экономического союза прошло почти 6 лет. За это время создан внушительный перечень наднационального законодательства, которое обеспечивает свободное движение товаров, услуг, рабочей силы в едином экономическом пространстве.

Идея создания Евразийского экономического союза принадлежит Первому Президенту РК - Елбасы Нурсултану Назарбаеву, которую он озвучил 29 марта 1994 года, выступая с лекцией в Московском государственном университете имени М. В. Ломоносова.

Инициатива Первого Президента воплотилась в реальность лишь спустя 20 лет и это стало историческим событием для постсоветских республик, вступивших в экономический союз.

Договор о Евразийском экономическом союзе был подписан 29 мая 2014 года в столице Казахстана. Данный документ положил начало развитию евразийской интеграции, которая обеспечивает долгосрочные стабильные условия для развития экономик стран-участниц Союза, а также создал возможности для реализации четырех свобод: свободы движения товаров, капитала, услуг и рабочей силы.

4 декабря 2014 года парламент Армении ратифицировал договор о присоединении страны к ЕАЭС. 23 декабря 2014 года на заседании Высшего Евразийского экономического совета был подписан договор о присоединении Кыргызстана к ЕАЭС. 1 января 2015 года договор о создании Евразийского экономического союза вступил в силу. 2 января 2015 года в ЕАЭС официально вступила Армения. В августе 2015 года завершилась процедура вступления Кыргызстана в Евразийский экономический союз.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства