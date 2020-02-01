Мишустин высказался о необходимости формирования единой системы цифровой идентификации в ЕАЭС

Алматы. 31 января. Kazakhstan Today - Председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин высказался о необходимости формирования единой системы цифровой идентификации в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС), передает Kazakhstan Today.

"Цифровизация стала ключом глобальной конкуренции и достижение лидерских позиций требует от наших стран постановки более амбициозных задач по созданию лучших условий для жизни людей и ведения бизнеса", - сказал Михаил Мишустин на форуме "Digital Almaty: цифровое будущее глобальной экономики" в Алматы.

Он перечислил основные из этих задач. Это - формирование единой системы цифровой идентификации в Союзе, защита данных, продолжение работы над системой документально-физической прослеживаемости товаров и услуг и др.

Председатель правительства Российской Федерации отметил, что цифровой форум за короткое время стал деятельной площадкой, на которой обсуждаются перспективы цифровой трансформации и глобальной экономики, а также цифровой повестки ЕАЭС. Он выразил уверенность в том, что форум позволит лучше осознать важность влияния этих вопросов на устойчивое социально-экономическое развитие ЕАЭС и будет способствовать выработке общих ответов на очень серьезные современные вызовы. Все эти вызовы были сформулированы российской стороной в коротком ролике, которым сопровождалось выступление председателя правительства РФ.

Премьер-министр Казахстана Аскар Мамин отметил, что это уже стало ежегодной деловой традицией встречаться в Алматы для обсуждения цифровой повестки Евразийского экономического союза и перспектив сотрудничества стран Союза в данном направлении, сообщает портал PrimeMinister.kz

На сегодня стремительное развитие распространяется в цифровых технологиях и инновациях, оказывающих существенное влияние на развитие мировой экономики. Особое внимание уделяется развитию искусственного интеллекта, который играет решающую роль в качественном развитии наших стран", — сказал Аскар Мамин.

Премьер-министр Республики Беларусь Сергей Румас в свою очередь отметил, что форум по сравнению с прошлым годом вырос, но не изменил своего формата.

Ставя перед собой амбициозную цель по созданию ИТ-страны, мы приняли вызов по перестраиванию экономики и переводу ее на цифровые рельсы. Определив ИТ-сферу национальным приоритетом развития, государство сформировало необходимые стартовые условия. В Беларуси создана развитая и соответствующая мировым стандартам инфраструктура передачи, хранения, обработки данных, механизмы идентификации, современные средства защиты информации", — сказал С. Румас.

Премьер-министр Республики Молдова Ион Кику в своем выступлении сообщил, что в Молдове особое внимание уделяется развитию цифровой экономики и консолидации ИТ-сектора, как основного двигателя трансформации и модернизации всего общества. ИТ-сектор стал одним из наиболее развитых и динамичных секторов национальной экономики. В индустрии информационных технологий Республики Молдова наблюдается динамический рост на протяжении последних лет.

Оборот индустрии вырос более чем в два раза за три года. Такая же динамика видна и в росте национального экспорта", — сказал И. Кику.

Заместитель премьер-министра Республики Армения Мгер Григорян отметил, что такие площадки являются стратегически важными, поскольку указывают правильное направление для дальнейшего движения и дают правильный вектор консолидации усилий в ИТ-сфере на платформе ЕАЭС. М. Григорян рассказал, что происходит в Армении и как там воспринимают проблематику ИТ-развития, как собираются сопоставлять эту проблематику с вопросами и задачами, стоящими перед ЕАЭС.

Вице-премьер-министр Кыргызской Республики Жениш Разаков сообщил, что цифровизация на сегодняшний день является одним из приоритетов направлений государственной политики Кыргызской Республики.

В прошлом году мы приняли большой пакет нормативно-правовых актов, способствующих развитию информационно-коммуникационных технологий. В настоящее время в целях защиты прав потребителей и борьбы с теневой экономикой подходит к логическому завершению пилотный проект маркировки товаров, что в перспективе создаст благоприятные условия для прослеживаемости товаров", — сказал Жениш Разаков.

Председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Тигран Саркисян рассказал об основных трендах и вызовах, которые стоят перед ЕАЭС в цифровой сфере.

4 года назад, когда мы выступили с инициативой, что необходимо разработать Евразийскую цифровую платформу, наши страны не были готовы к этому. Нас критиковали за то, что мы хотим получить новые полномочия. Сегодня я рад, что все Премьер-Министры говорили о том, что мы должны работать вместе, реализовывать свой потенциал. Глобальный вызов, перед которым мы стоим, с опытом уже реализации в течение трех лет цифровой повестки Евразийского союза, я считаю, проблему управления цифровой трансформацией", — сказал Тигран Саркисян.

Заместитель Генерального секретаря ООН Фабрицио Хохшильд поделился своим мнением о том какова роль больших данных и искусственного интеллекта для достижения целей устойчивого развития и как страны-участники ЕАЭС могут использовать синергию от объединения усилий до построения устойчивого развития.

Очевидно, что когда речь идет о повестке 2030, искусственный интеллект и большие данные обладают огромными потенциалами. Медицинская диагностика — это одна из самых привычных представлений, которая позволяет диагностировать заболевания более быстрым и дешевым образом, когда используется искусственный интеллект. Тоже самое и доступ к образовательной сфере может значительным образом увеличить доступность", — сказал Фабрицио Хохшильд.

Кроме того, в сессии приняли участие директор по трансформации правительства в Amazon Web Services Лиам Максвелл, основатель 01 Edu system Николя Садирак, директор Государственной цифровой службы Великобритании (GDS) (National, International&Research) Крис Фергюсон.

Форум продолжился церемонией награждения премии Digital Almaty Awards.

Премии по номинациям "Лучшее ИТ-решение для города", "Лучший стартап-проект", "Big Data — лучшая компания", "Лучший ИТ-проект в госсекторе", "Женщина года в ИТ", "ИТ-чемпион года" вручили Премьер-Министры Казахстана Аскар Мамин, Республики Армения — Мгер Григорян, Республики Беларусь — Сергей Румас, Республики Молдова — Ион Кику, Российской Федерации — Михаил Мишустин, вице-премьер-министр Кыргызской Республики Жениш Разаков.

Особое место на площадке Форума заняла выставка, где казахстанские стартапы и ИТ-чемпионы представили свои уникальные проекты. В рамках форума пройдут тематические панельные сессии на актуальные темы, воркшопы, семинары, круглые столы, двусторонние встречи.

Напомним: в Алматы стартовал форум "Digital Almaty: цифровое будущее глобальной экономики" с участием премьер-министров стран ЕАЭС - Казахстана, России, Армении, Беларуси и Кыргызстана. Главы правительств подвели итоги прошлого года и отметили каких успехов достигли в сфере цифровизации государства, входящие в союз.

С утра на форуме "Digital Almaty: цифровое будущее глобальной экономики" собрались политические лидеры, ведущие CEO, международные эксперты в сфере информационных технологий. В этом году форум посвящен обсуждению путей построения устойчивого развития региона на основе больших данных (Big Data) и искусственного интеллекта.

Стоит отметить, что цифровой форум проводится с 2017 года ежегодно по инициативе Первого Президента – Елбасы Н. Назарбаева.

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