Есимов доложил президенту о результатах деятельности ФНБ "Самрук-Казына" за 2019 год

Нур-Султан. 7 февраля. Kazakhstan Today - Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял председателя правления АО "ФНБ "Самрук-Казына" Ахметжана Есимова, передает Kazakhstan Today.

В ходе встречи президенту Казахстана были представлены результаты деятельности Фонда национального благосостояния за 2019 год", - сообщила пресс-служба Акорды.

По информации А. Есимова, основные производственные и финансовые показатели фонда выросли. Доходы от реализации увеличились с 10,1 трлн тенге в 2018 году до 10,7 трлн тенге в 2019 году, чистая прибыль продемонстрировала рост с 1,1 трлн тенге в 2018 году до 1,2 трлн тенге в 2019 году. Активы фонда увеличились на 10% и достигли 26,5 трлн тенге.

Руководитель АО "ФНБ "Самрук-Казына" также проинформировал о внедрении комплекса мер, направленных на поддержку отечественного производства и обеспечение доли местного содержания в закупках.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства