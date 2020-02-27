Комитет госдоходов приостановил выдачу ключа регистрации в качестве электронного налогоплательщика

Нур-Султан. 26 февраля. Kazakhstan Today - Комитет государственных доходов МФ РК приостановил процедуру выдачи физическим и юридическим лицам регистрационного ключа в качестве электронного налогоплательщика, передает Kazakhstan Today.

Теперь казахстанцы получают электронную цифровую подпись Национального удостоверяющего центра на портале электронного правительства или в центрах обслуживания населения по месту жительства. А ранее выданный КГД МФ РК регистрационный ключ в качестве электронного налогоплательщика признается недействительным", - сообщили в пресс-службе КГД РК.

Национальный удостоверяющий центр РК выдает физическим лицам, юридическим лицам, нерезидентам РК электронную цифровую подпись и технический сертификат SSL. Стоит отметить, что электронная цифровая подпись необходима для подачи декларации всем государственным служащим.

До 1 января 2020 года у 619 295 юридических и физических лиц были действующие регистрационные ключи в качестве электронных налогоплательщиков, которые ранее были выданы органами госдоходов", - уточнили в ведомстве.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства