Казахстан приостанавливает авиасообщение с Ираном и сокращает количество рейсов с Южной Кореей, Японией и Италией

Нур-Султан. 26 февраля. Kazakhstan Today - Казахстан приостанавливает воздушное сообщение с Ираном и сокращает количество рейсов с Южной Кореей, Японией и Италией, сообщил на площадке Службы центральных коммуникаций при президенте РК главный санитарный врач РК Жандарбек Бекшин, передает Kazakhstan Today.

Принято новое постановление, вступающее в силу 1 марта 2020 года. Согласно данному постановлению будет сокращено количество рейсов со странами 1-й категории, а именно: с Южной Кореей, Японией, Италией. Воздушное сообщение с Ираном временно останавливается, сообщил главный санитарный врач РК.

По информации главного санитарного врача РК Жандарбека Бекшина, в КНР отмечается стабилизация ситуации, однако в других странах прирост за последние сутки составил 16% - зарегистрировано 2544 случая. На сегодняшний день заболеваемость получила распространения в Европе, однако, кроме Италии, это ввозные случаи распространения.

По итогам объезда приграничных территорий с КНР и территориальных департаментов пограничной и таможенной службам совместно с Министерством здравоохранения РК поручено разработать схему по движению грузовых маршрутов и разграничению функций контроля в целях минимизации рисков заражения персонала, работающего на приграничной территории.

Ж. Бекшин особо подчеркнул, что все пассажирские сообщения закрыты. Грузовое движение продолжается, однако все необходимые меры по недопущению распространения коронавирусной инфекции посредством персонала, осуществляющего грузовые перевозки, предпринимаются как со стороны Казахстана, так и со стороны Китайской Народной Республики.

Главный санитарный врач страны призвал население Казахстана соблюдать меры предосторожности по профилактике коронавируса – придерживаться требований к соблюдению личной гигиены, воздержаться от посещения мест массового скопления людей и поездок за рубеж. Для всех предприятий, в том числе социальной сферы, усилить меры профилактики и ввести дезинфекционный режим. В настоящее время случаев заражения коронавирусной инфекцией в Казахстане не зарегистрировано.

По информации Всемирной организации здравоохранения зарегистрирован резкий рост числа заболевших новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) в Италии, Республике Корея и Иране.

Согласно последним данным, в Южной Корее зарегистрировано 997 случаев заражения коронавирусом, десять человек умерли. Большинство из них зафиксированы в городе Тэгу и в соседней провинции Кёнсан-Пукто, к которой относится Чхондо. Число жертв коронавируса в Италии достигло десяти, количество случаев заражения составило 322. В Иране число случаев заражения составляет около 95, при этом зафиксировано 15 летальных исходов, сообщает ТАСС.

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