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Прокурором Акмолинской области назначен Айдос Майлыбаев

28.02.2020, 12:27 9883
Кокшетау. 28 февраля. Kazakhstan Today - Прокурором Акмолинской области назначен Айдос Майлыбаев, передает Kazakhstan Today.
 

Приказом генерального прокурора на должность прокурора Акмолинской области назначен старший советник юстиции Айдос Серикханович Майлыбаев", - сообщила пресс-служба Генпрокуратуры Казахстана. 

 
Майлыбаев родился в 1977 году в Алматы. Имеет высшее юридическое образование. 
 
Работал прокурором двух районов в Алматинской области. 
 
Занимал должности заместителя прокурора Жамбылской области, а также первого заместителя прокурора Актюбинской области.
 
До настоящего назначения работал в должности начальника департамента Генеральной прокуратуры.
 
За успехи, достигнутые в обеспечении законности и общественного порядка в 2014 году указом главы государства награжден медалью "Жауынгерлік ерлігі ушін".
 

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