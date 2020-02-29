Кокшетау. 28 февраля. Kazakhstan Today - Прокурором Акмолинской области назначен Айдос Майлыбаев, передает Kazakhstan Today.

Приказом генерального прокурора на должность прокурора Акмолинской области назначен старший советник юстиции Айдос Серикханович Майлыбаев", - сообщила пресс-служба Генпрокуратуры Казахстана.

Майлыбаев родился в 1977 году в Алматы. Имеет высшее юридическое образование.

Работал прокурором двух районов в Алматинской области.

Занимал должности заместителя прокурора Жамбылской области, а также первого заместителя прокурора Актюбинской области.

До настоящего назначения работал в должности начальника департамента Генеральной прокуратуры.

За успехи, достигнутые в обеспечении законности и общественного порядка в 2014 году указом главы государства награжден медалью "Жауынгерлік ерлігі ушін".

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