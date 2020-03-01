Минздрав: Информация об экстренном заседании правительства РК по коронавирусу является фейком

Нур-Султан. 29 февраля. Kazakhstan Today - Министерство здравоохранения РК опровергает информацию о якобы прошедшем экстренном заседании в правительстве РК по коронавирусной инфекции, которая в настоящее время распространяется в социальных сетях и мессенджере WhatsApp, передает Kazakhstan Today.

В настоящее время в социальных сетях и мессенджере WhatsApp распространяется информация о якобы прошедшем экстренном заседании в правительстве РК по коронавирусной инфекции, где Минздрав РК не исключает распространения коронавируса в РК, что запланирована отправка школьников и студентов на каникулы, отменяются все общественные мероприятия, что будет производиться проверка общественного транспорта и со 2 марта все госорганы переходят на строгий режим (маски)", - говорится в сообщении министерства.

Министерство здравоохранения РК официально сообщает, что данная информация не соответствует действительности. Министерство здравоохранения РК принимает все необходимые меры по недопущению ввоза и распространения коронавирусной инфекции на территории РК.

Просим вас, уважаемые граждане, не поддаваться недостоверным информационным вбросам в социальных сетях и доверять только официальным источникам. Всю достоверную информацию Вы можете получить на официальном сайте Министерства здравоохранения РК, Комитета контроля качества товаров и услуг МЗ и на страницах Facebook МЗ и Комитета", - отмечается в сообщении.

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