Нур-Султан. 3 марта. Kazakhstan Today - В Государственной академической филармонии выявили хищение средств в размере 1,7 млрд тенге, передает Kazakhstan Today.

В конце декабря - январе текущего года зарегистрированы факты хищения денежных средств в бюджетной сфере на сумму свыше 5 млрд тенге.

Так, к примеру, выявлены факты хищения должностными лицами ГКП "Государственная академическая филармония" бюджетных средств на сумму 1,7 млрд тенге. Путем необоснованного перечисления денег на личные карт-счета работниками, путем снятия денежных средств из банка и неоприходования их в кассу предприятия и также хищение непосредственно из кассы предприятия", - сообщил на пресс-конференции в СЦК руководитель первого следственного управления ДЭР по Нур-Султану Болат Камитов.

По данному делу в настоящее время арестованы 4 человека. Ведется следствие.

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