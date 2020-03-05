Нур-Султан. 4 марта. Kazakhstan Today - Команда Государственного центра поддержки национального кино в рамках 70-го международного Берлинского кинофестиваля провела ряд переговоров, по итогам которых Казахстан вступил в Международную ассоциацию кинокомиссий (AFCI), передает Kazakhstan Today.

Международная ассоциация кинокомиссий - всемирная сеть, объединяющая более 360 комиссий из 40 стран мира. AFCI представляет профессиональные кинокомиссии, а также их офисы и сотрудников, устанавливает стандарты, предлагает обучение, деловые и маркетинговые возможности для реализации кинопроектов по всему миру.

Фактически, это одна из немногих организаций, имеющая доступ к самым авторитетным мировым кинопроизводителям. Штаб-квартира AFCI находится в Лос-Анджелесе (США).

Ежегодно AFCI проводит два знаковых мероприятия. Это симпозиум Международной ассоциации кинокомиссий и Неделя представителей кинокомиссий в Лос-Анджелесе.

Параллельно со вступлением в AFCI, Kazakh Cinema начали работу над вхождением в Европейскую ассоциацию кинокомиссий (EUFCN). Договоренность об этом также была достигнута на Берлинале после переговоров с президентом этой организации Трулсом Контни.

Вступление в AFCI будет способствовать позиционированию Казахстана на мировой карте киноиндустрии в качестве страны, где есть все необходимое для съемок крупных кинопроектов. Для примера: первой страной на постсоветском пространстве, которая создала кинокомиссию, была Грузия. Результатом длительной работы этой организации стали съемки девятой серии популярной кинофраншизы "Форсаж" на центральных улицах Тбилиси. Так что вполне вероятно, что в ближайшие годы мы сможем увидеть крупнейших звезд голливудских блокбастеров на родных просторах", - сообщили в ГЦПНК.

Сегодня в рамках деятельности Государственного центра поддержки национального кино идет подготовка к реализации международных кинопроектов на территории Казахстана. Переговоры о партнерстве ведутся с кинокомпаниями Китая, России, Франции, Индии, Новой Зеландии и США.

И в этой связи особенно важно, что при Киноцентре запускается работа Национальной кинокомиссии. Это будет способствовать эффективным съемкам не только отечественных, но и зарубежных кинопроектов и позволит привлечь иностранные инвестиции в экономику Казахстана", - говорится в сообщении.

В основе деятельности кинокомиссии - развитие международного кинопроизводства, продвижение Казахстана и отдельных регионов республики в качестве съемочной площадки, а также координация работы региональных кинокомиссий.

Уже определены пять базовых областей для создания региональных кинокомиссий, среди них Алматинская, Мангистауская, Восточно-Казахстанская, Туркестанская и Акмолинская области.

С учетом возрастающего интереса к нашей стране со стороны зарубежных кинокомпаний, акиматом города Алматы объявлено о создании в 2020 году первой региональной структуры - Алматинской кинокомиссии. Эта структура по принципу "одного окна" будет содействовать иностранным и отечественным кинокомпаниям в организации съемок как в Алматы, так и во всем регионе", - отметили в ГЦПНК.

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