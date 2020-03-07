Прибывшие из Южной Кореи в Казахстан находятся на карантине - Минздрав

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Нур-Султан. 6 марта. Kazakhstan Today - Прибывшие из Южной Кореи в Казахстан находятся на карантине, передает Kazakhstan Today.

Согласно постановлению главного государственного санитарного врача от 4 марта 2020 года, лица, прибывшие из стран, неблагополучных по коронавирусной инфекции (COVID-19) по категории 1а (КНР, Южная Корея, Иран), подлежат обязательному непрерывному карантину на 14 дней с изоляцией в помещениях, определенных местными исполнительными органами, с момента последнего посещения которых прошло менее 14 дней", - сообщили в Министерстве здравоохранения РК.

По данным ведомства, 5 марта, в 15.50, рейсом Сеул - Алматы всего прибыло 197 человек. Из них транзитников – 97 (Кыргызстан – 23, Узбекистан – 37, РФ – 16, Украина – 18, Южная Корея – 2, Таджикистан - 1).

Кыргызстан предоставил автобус для своих граждан и под сопровождением сотрудников полиции автобус с 21 гражданином Кыргызстана направлены в КР", - уточнили в министерстве.

Всего в медучреждение доставлено и размещено 100 человек, в том числе четверо детей. Всем изолированным лицам проводится медицинское наблюдение в полном объеме.

Необходимо отметить, что во время карантина (14 дней) не разрешается покидать место карантинизации. При нарушении режима со стороны лица под карантином предусмотрена административная ответственность", - отметили в Минздраве.

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