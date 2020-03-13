В Казахстане отменили мероприятия по празднованию Наурыза и военный парад, посвященный 75-летию Победы

Нур-Султан. 12 марта. Kazakhstan Today - Глава государства Касым-Жомарт Токаев распорядился отменить мероприятия, посвященные празднованию Наурыза и военный парад, передает Kazakhstan Today.

В рамках мер по недопущению распространения коронавируса президент Касым-Жомарт Токаев принял решение отметить публичные мероприятия по празднованию Наурыза, а также военный парад в столице Казахстана, посвященный 75-летию Победы. Глава государства поручил перенести запланированные ранее международные форумы. В то же время предприятия малого и среднего бизнеса должны продолжать работу. Касым-Жомарт Кемелевич отметил, что ограничительные меры не должны нанести ущерба их деятельности. Крупные предприятия также продолжат бесперебойную работу", - сообщил пресс-секретарь президента Берик Уали.

Как известно, сегодня президент провел оперативное совещание с руководителями ряда государственных органов по вопросам противодействия пандемии коронавируса. Ситуация находится на постоянном контроле главы государства.

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