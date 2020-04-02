В Комитете госдоходов рассказали, облагаются ли подоходным налогом социальные выплаты

Нур-Султан. 1 апреля. Kazakhstan Today - В Комитете государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан рассказали, облагаются ли подоходным налогом социальные выплаты, передает Kazakhstan Today.

Напомним, в связи с чрезвычайным положением в стране гражданам, потерявшим доходы, назначена новая социальная выплата из государственного фонда социального страхования.

В соответствии с пунктом 2 Правил осуществления социальной выплаты участникам системы обязательного социального страхования и физическим лицам, получающим доходы по договорам гражданско-правового характера, предметом которых является выполнение работ (оказание услуг), за которых налоговыми агентами уплачены обязательные пенсионные взносы на период ЧП, утвержденных приказом МТСЗН РК от 26 марта 2020 года №110 (с учетом приказа МТСЗН от 29 марта 2020 года №114), социальная выплата таким физическим лицам осуществляется из Государственного фонда социального страхования. Согласно подпункту 26) пункта 1 статьи 341 Налогового кодекса, действующему в редакции, изложенной статьей 33 ЗРК от 25 декабря 2017 года №121-VI ЗРК "О введении в действие Кодекса Республики Казахстан "О налогах и других обязательных платежах в бюджет", из доходов физического лица, подлежащих налогообложению, исключаются социальные выплаты из Государственного фонда социального страхования. Следовательно, такие социальные выплаты исключаются из доходов, подлежащих налогообложению, поскольку осуществляются из Государственного фонда социального страхования", - прокомментировали в Комитете государственных доходов МФ РК.

В ведомстве отметили, что такие социальные выплаты не подлежат обложению индивидуальным подоходным налогом.













Считаю, что эти деньги - 42 500 тенге - должны получать не только те, кто ранее имел официальную работу и зарплату. Нужно помочь нашим гражданам, которые являлись и являются самозанятыми или работали неофициально. Для этого им достаточно формализовать свой статус, после чего на весь период ЧП они начнут получать ежемесячную соцвыплату от государства", - сказал глава государства.

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