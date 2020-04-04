Система Orphus

Как получать медуслуги в период карантина, рассказали в акимате Алматы

03.04.2020, 19:09 7156
Алматы. 3 апреля. Kazakhstan Today - Заместитель руководителя управления общественного здоровья Алматы Асель Бисенбаева рассказала, как горожане могут получить медуслуги в условиях карантина, передает Kazakhstan Today.
 
По ее словам, и в условиях карантина медицинская помощь жителям Алматы оказывается в полном объеме. Городские поликлиники продолжают свою работу в штатном режиме. При этом Бисенбаева отметила, что плановый прием и консультации врачей поликлиник максимально переведены в формат дистанционных услуг. 
 

Мы вынуждены ограничить плановые медицинские услуги (плановая госпитализация, профилактические осмотры, скрининги, реабилитация) - услуги ограничены, но не остановлены", - подчеркнула спикер на брифинге на площадке региональной службы коммуникаций.

 
Бисенбаева проинформировала, что беременные женщины, дети и пациенты, нуждающиеся в безотлагательной медицинской помощи, принимаются без записи. Приостановлены проведение профилактических прививок до особого распоряжения, за исключением профилактических прививок, новорожденным в организациях родовспоможения (БЦЖ и ВГВ). В случае острого состояния пациенты могут вызвать врача на дом либо обратиться в фильтр-кабинеты при поликлинике, которые оснащены всем необходимым для оказания первой медицинской помощи.
 
Кроме этого, организована онлайн-выдача или доставка рецептов на дом пациентам в рамках бесплатного амбулаторного лекарственного обеспечения. Лицам старше 65 лет по показаниям лабораторные анализы проводятся на дому.
 
Листы временной нетрудоспособности (больничный лист) для лиц, находящихся в карантине на дому, оформляются без посещения медицинских организаций.
 
На вопрос, как быть с намеченными ранее плановыми операциями, Бисенбаева ответила, что "плановые операции будут производиться только по жизненно важным показаниям. Кроме того, в круглосуточных стационарах, на время действия карантина, оказание высокотехнологичных медицинских услуг и плановая госпитализация в больницы будут ограничены. При этом экстренные отделения будут, как и раньше, работать в круглосуточном режиме".
 
Замглавы управления также ответила на вопрос журналистов о том, как в медучреждениях предусматривается разделение больных с подозрением на коронавирус от других пациентов.
 

Во всех поликлиниках и больницах выделены помещения для изоляции на случай выявления пациента с клиническими признаками, не исключающими COVID-19, с учётом специфики оказываемой медицинской помощи. Все медицинские организации работают по строгому графику почасового приема обратившихся за помощью. Распределен ежедневный поток пациентов (по другим нозологическим заболеваниям) с исключением пересечения их с пациентами с подозрением на заболевание COVID-19", - сказала Бисенбаева.

 
Было отмечено, что частным больницам запрещено лечить заболевших коронавирусом. Это делается только в специальных клиниках.
 
Также, по словам спикера, по вызову в жилище больного должен прибыть врач из ближайшей к вызывавшему поликлиники.
 
Горожанам следует учесть: в соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты населения РК "О некоторых вопросах оказания государственных услуг в социально-трудовой сфере и обеспечения продуктово-бытовым набором некоторых категорий населения на период чрезвычайного положения" от 25 марта 2020 года №109, государственная услуга "Установление инвалидности и/или степени утраты трудоспособности и/или определение необходимых мер социальной защиты" в целях исключения непосредственного контакта и недопущения распространения коронавируса оказываются заочно, без посещения отдела медико-социальной экспертизы, путем принятия заявления и необходимых документов через сервис "Электронное обращение" на веб-портале "Электронного правительства", подписанных электронной цифровой подписью.
 
Отметим, в РСК Алматы сегодня также прошел брифинг на тему продления права незастраховнного населения получать расширенный пакет медуслуг в рамках ОСМС. Об особенностях нынешнего периода взаимодействия граждан и медорганизаций всех форм собствености рассказал директор филиала НАО "Фонд социального медицинского страхования" города Алматы Нурлыбек Кабдыкапаров. 
 
Продление срока системы обязательного социального медицинского страхования, которая должна была вступить в силу 1 апреля, до 1 июля Кабдыкапаров назвал правом казахстанцев не только на гарантированный объем медицинской помощи, но и на услуги в системе обязательного социального медицинского страхования. 
 

Это значит, что в данной период все казахстанцы считаются условно застрахованными. Такова поддержка государством более чем 2,5 млн человек. Для этого фондом дополнительно планируется финансировать более 20 млрд тенге из внутренних резервов", - отметил спикер. 

 
Сейчас в стране застрахованными являются около 16,4 млн человек. Из них почти 11 млн - представители социально чувствительных категорий, взносы за которых производит государство. Таким образом, автоматически застраховано более половины населения страны.
 
Спикер подчеркнул, что алматинцам следует учесть продление льготного периода до 1 июля 2020 года и за это время актуализировать свой статус - начать производить взносы, иначе они рискуют остаться вне системы.
 

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

Комментарии

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая