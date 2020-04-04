Как получать медуслуги в период карантина, рассказали в акимате Алматы

Алматы. 3 апреля. Kazakhstan Today - Заместитель руководителя управления общественного здоровья Алматы Асель Бисенбаева рассказала, как горожане могут получить медуслуги в условиях карантина, передает Kazakhstan Today.

По ее словам, и в условиях карантина медицинская помощь жителям Алматы оказывается в полном объеме. Городские поликлиники продолжают свою работу в штатном режиме. При этом Бисенбаева отметила, что плановый прием и консультации врачей поликлиник максимально переведены в формат дистанционных услуг.

Мы вынуждены ограничить плановые медицинские услуги (плановая госпитализация, профилактические осмотры, скрининги, реабилитация) - услуги ограничены, но не остановлены", - подчеркнула спикер на брифинге на площадке региональной службы коммуникаций.

Бисенбаева проинформировала, что беременные женщины, дети и пациенты, нуждающиеся в безотлагательной медицинской помощи, принимаются без записи. Приостановлены проведение профилактических прививок до особого распоряжения, за исключением профилактических прививок, новорожденным в организациях родовспоможения (БЦЖ и ВГВ). В случае острого состояния пациенты могут вызвать врача на дом либо обратиться в фильтр-кабинеты при поликлинике, которые оснащены всем необходимым для оказания первой медицинской помощи.

Кроме этого, организована онлайн-выдача или доставка рецептов на дом пациентам в рамках бесплатного амбулаторного лекарственного обеспечения. Лицам старше 65 лет по показаниям лабораторные анализы проводятся на дому.

Листы временной нетрудоспособности (больничный лист) для лиц, находящихся в карантине на дому, оформляются без посещения медицинских организаций.

На вопрос, как быть с намеченными ранее плановыми операциями, Бисенбаева ответила, что "плановые операции будут производиться только по жизненно важным показаниям. Кроме того, в круглосуточных стационарах, на время действия карантина, оказание высокотехнологичных медицинских услуг и плановая госпитализация в больницы будут ограничены. При этом экстренные отделения будут, как и раньше, работать в круглосуточном режиме".

Замглавы управления также ответила на вопрос журналистов о том, как в медучреждениях предусматривается разделение больных с подозрением на коронавирус от других пациентов.

Во всех поликлиниках и больницах выделены помещения для изоляции на случай выявления пациента с клиническими признаками, не исключающими COVID-19, с учётом специфики оказываемой медицинской помощи. Все медицинские организации работают по строгому графику почасового приема обратившихся за помощью. Распределен ежедневный поток пациентов (по другим нозологическим заболеваниям) с исключением пересечения их с пациентами с подозрением на заболевание COVID-19", - сказала Бисенбаева.

Было отмечено, что частным больницам запрещено лечить заболевших коронавирусом. Это делается только в специальных клиниках.

Также, по словам спикера, по вызову в жилище больного должен прибыть врач из ближайшей к вызывавшему поликлиники.

Горожанам следует учесть: в соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты населения РК "О некоторых вопросах оказания государственных услуг в социально-трудовой сфере и обеспечения продуктово-бытовым набором некоторых категорий населения на период чрезвычайного положения" от 25 марта 2020 года №109, государственная услуга "Установление инвалидности и/или степени утраты трудоспособности и/или определение необходимых мер социальной защиты" в целях исключения непосредственного контакта и недопущения распространения коронавируса оказываются заочно, без посещения отдела медико-социальной экспертизы, путем принятия заявления и необходимых документов через сервис "Электронное обращение" на веб-портале "Электронного правительства", подписанных электронной цифровой подписью.

Отметим, в РСК Алматы сегодня также прошел брифинг на тему продления права незастраховнного населения получать расширенный пакет медуслуг в рамках ОСМС. Об особенностях нынешнего периода взаимодействия граждан и медорганизаций всех форм собствености рассказал директор филиала НАО "Фонд социального медицинского страхования" города Алматы Нурлыбек Кабдыкапаров.

Продление срока системы обязательного социального медицинского страхования, которая должна была вступить в силу 1 апреля, до 1 июля Кабдыкапаров назвал правом казахстанцев не только на гарантированный объем медицинской помощи, но и на услуги в системе обязательного социального медицинского страхования.

Это значит, что в данной период все казахстанцы считаются условно застрахованными. Такова поддержка государством более чем 2,5 млн человек. Для этого фондом дополнительно планируется финансировать более 20 млрд тенге из внутренних резервов", - отметил спикер.

Сейчас в стране застрахованными являются около 16,4 млн человек. Из них почти 11 млн - представители социально чувствительных категорий, взносы за которых производит государство. Таким образом, автоматически застраховано более половины населения страны.

Спикер подчеркнул, что алматинцам следует учесть продление льготного периода до 1 июля 2020 года и за это время актуализировать свой статус - начать производить взносы, иначе они рискуют остаться вне системы.

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