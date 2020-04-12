В Казахстане приостановили на время ЧП проверки опасных производственных объектов

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Нур-Султан. 11 апреля. Kazakhstan Today - Проверки в области промышленной безопасности на время режима чрезвычайного положения приостановлены, передает Kazakhstan Today.

Комитетом индустриального развития и промышленной безопасности МИИР РК на время режима ЧП принято решение о приостановке надзорной деятельности, связанной с посещением опасных производственных объектов.

Исключением является расследования аварии, несчастного случая, а также разрешительного контроля до выдачи разрешения (лицензии) посредством профилактического контроля с посещением субъекта (объекта) по запросу лицензиара и внеплановых проверок по основаниям, предусмотренными Предпринимательским Кодексом РК (до окончания режима чрезвычайного положения в Республике Казахстан)", - добавили в пресс-службе МИИР РК.

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