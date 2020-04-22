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В Казахстане предоставлены дополнительные меры поддержки для предпринимателей и физических лиц

21.04.2020, 11:59 38503
Нур-Султан. 21 апреля. Kazakhstan Today - Комитет государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан сообщил о введении новых мер поддержки предпринимательства, передает Kazakhstan Today.
 
Данные меры предусмотрены постановлением правительства Республики РК от 20 апреля 2020 года №224 "О дальнейших мерах по реализации Указа Президента Республики Казахстан от 16 марта 2020 года №287 "О дальнейших мерах по стабилизации экономики" по вопросам налогообложения".
 
1. Налоги и социальные платежи с фонда оплаты труда
 
Установлен поправочный коэффициент "0" к ставкам:
 
- ИПН, удерживаемого у источника выплаты;
 
- ИПН, уплачиваемого самостоятельно лицом, занимающимся частной практикой (адвокаты, нотариусы, профессиональные медиаторы, ЧСИ);
 
- социального налога, обязательных пенсионных взносов, обязательных профессиональных пенсионных взносов, социальных отчислений, взносов и отчислений на обязательное социальное медицинское страхование, за исключением уплачиваемых ИП за себя.
 
Данные меры поддержки применяются в отношении следующих налогоплательщиков и их работников:
 
1) лиц, занимающихся частной практикой, и субъектов микро, малого или среднего предпринимательства, осуществляющих виды деятельности (ссылка http://www.kgd.gov.kz/sites/default/files/prilozhenie-1-rusdocx.pdf), по обязательствам, срок уплаты (перечисления) по которым наступает в период с 1 апреля до 1 октября 2020 года; 
 
2) субъектов крупного предпринимательства, осуществляющих виды деятельности (ссылка http://www.kgd.gov.kz/sites/default/files/prilozhenie-2-rusdocx.pdf), по обязательствам, срок уплаты (перечисления) по которым наступает в период с 1 апреля до 1 июля 2020 года.
 
Более того, надбавки работникам, задействованным в противоэпидемических мероприятиях, выплачиваемые с 1 марта 2020 года в соответствии с приказом Министра здравоохранения РК от 4 апреля 2020 года № 28/2020, также освобождены от вышеуказанных налогов и социальных платежей.
 
2. Налог на имущество.
 
На период с 1 апреля 2020 года до 1 октября 2020 года установлен поправочный коэффициент "0" к ставкам налога на имущество: 
 
1) по взлетно-посадочным полосам на аэродромах и терминалам аэропортов; 
 
2) для лиц, занимающихся частной практикой.
 
3. Налог на добавленную стоимость.
 
Для резидентов РК, занимающихся деятельностью воздушного пассажирского транспорта, предоставлена до 1 января 2021 года отсрочка по уплате исчисленного НДС за нерезидента по техническому обслуживанию и юридическому сопровождению сделок лизинга воздушных судов. 
 
При этом указанные налогоплательщики сумму исчисленного НДС за нерезидента относят в зачет в том налоговом периоде, в котором такое приобретение работ, услуг от нерезидента признано облагаемым оборотом при условии, что сумма исчисленного НДС уплачена в бюджет до 1 января 2021 года. 
 
4. Формы налоговой отчетности
 
Перенесен срок представления форм налоговой отчетности по обязательствам 2019 года с 31 марта 2020 года на 31 мая 2020 года.
 

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